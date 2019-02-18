Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт предсказал резкое подорожание машин с пробегом в РФ 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: ТАСС
Председатель Союза автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил Ura.ru, что автомобильный рынок готовится погрузиться в кризис. Следом за подорожанием новых автомобилей, цены взлетят на подержанные машины, что приведёт к значительному снижению покупательского спроса на личный транспорт в целом.
«Со сбытом возникнут серьезные проблемы. Цены растут быстрее, чем зарплаты, и машина становится недоступной для тех людей, которые могли приобрести ее еще несколько лет назад», — заявил эксперт.
Похмелкин также отметил, что многие россияне потеряют возможность приобрести автомобиль в кредит.
По словам автоэксперта, автопарк в России заметно «постареет», поскольку «люди будут перебиваться, эксплуатируя уже имеющиеся авто».
Ранее аналитики заявили, что цена на популярные «бюджетные» автомобили Lada Vesta и Hyundai Solaris перешагнула психологический порог в 1 млн рублей. Также стоимость возросла практически на многие модели американских и японских автопроизводителей — от нескольких единиц до нескольких десятков тысяч рублей. Дилеры объясняют повышение цен падением рубля и общим ростом инфляции и повышением НДС с 18% до 20%. По прогнозам экспертов, в 2019 году стоимость машин в премиальном сегменте ещё увеличится в среднем на 5%, в массовом — ожидается повышение в пределах 4-7%.
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Hyundai , Hyundai Solaris , Lada Vesta , Lada , Виктор Похмелкин
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Любимая марка россиян взвинтила цены
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение