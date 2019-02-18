Эксперт предсказал резкое подорожание машин с пробегом в РФ

Председатель Союза автомобилистов России Виктор Похмелкин заявил Ura.ru, что автомобильный рынок готовится погрузиться в кризис. Следом за подорожанием новых автомобилей, цены взлетят на подержанные машины, что приведёт к значительному снижению покупательского спроса на личный транспорт в целом.

«Со сбытом возникнут серьезные проблемы. Цены растут быстрее, чем зарплаты, и машина становится недоступной для тех людей, которые могли приобрести ее еще несколько лет назад», — заявил эксперт.

Похмелкин также отметил, что многие россияне потеряют возможность приобрести автомобиль в кредит.

По словам автоэксперта, автопарк в России заметно «постареет», поскольку «люди будут перебиваться, эксплуатируя уже имеющиеся авто».