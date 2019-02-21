Audi оснастила SQ5 347-сильным дизелем с электронаддувом

Компания Audi представила новый SQ5 с дизельной силовой установкой и 48-вольтовой батарей, питающей электрический компрессор и стартер-генератор. В уже устаревшем цикле NEDC кроссовер расходует 6,6 — 6,8 литра топлива на 100 километров.

В состав силовой установки Audi SQ5 TDI входит трехлитровый дизельный V6 мощностью 347 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента (доступны в диапазоне от 2500 до 3100 оборотов в минуту). Он оснащен отдельными контурами охлаждения картера и головки блока цилиндров, а также турбонагнетателем с изменяемой геометрией и давлением наддува до 2,4 бара.

Во впускном канале установлен электрический компрессор (EPC), подключенный к семикиловаттному электромотору. За 300 миллисекунд он раскручивается до 65 тысяч оборотов в минуту и выдает давление в 1,4 бара. Компрессор помогает турбине при старте и во время ускорения с низких оборотов. С места до «сотни» SQ5 TDI разгоняется за 5,1 секунды, его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 километров в час.

Умеренно-гибридна система, которая состоит из стартер-генератора (BAS) и литий-ионной батареи емкостью 10 ампер-часов, позволяет экономить до 0,7 литра топлива на 100 километров. Во время замедления автомобиля BAS может рекуперировать до 12 киловатт электроэнергии. Функция старт-стоп в Audi SQ5 TDI работает на скоростях до 22 километров в час, а при движении накатом гибридная система может размыкать сцепление коробки и глушить двигатель на время до 40 секунд.

Audi SQ5 TDI комплектуется восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом quattro. В обычном режиме он распределяет момента в соотношения 40:60, но при потере сцепления до 70 процентов может идти на переднюю и до 85 — на заднюю ось. Улучшишь устойчивость в поворотах помогает система контроля вектора тяги, подтормаживающая внутренние колеса. В качестве опции доступен задний активный дифференциал.

Вдобавок SQ5 TDI оснащается заниженной на 30 миллиметров подвеской с электронноуправляемыми амортизаторами (адаптивная пневмоподвеска — опция), переключателем режимов движения, 20-дюймовыми колесами, тормозными дисками диаметром 375 миллиметров и шестипоршневыми суппортами спереди.

К немецким дилерам Audi SQ5 TDI начнут поступать летом этого года. Начальная цена кроссовера — 67 750 евро (около пяти миллионов рублей по текущему курсу).