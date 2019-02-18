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Ferrari выпустит «бюджетную» версию супергибрида LaFerrari 

Автовести 1 час назад
Фото: Ferrari
963-сильный LaFerrari оснащался 12-цилиндровым мотором и электродвигателем и считался технологической витриной марки. Теперь же руководство Ferrari хочет сделать гибридные технологии доступными "широким массам": новый итальянский гибрид появится на свет уже в этом году.
Испытания нового спорткара уже начались, но по поводу его технических достоинств официальной информации пока нет. Предполагалось, что в своем стремлении к демократии Ferrari пойдет даже на исполтво цилиндров. Издание Mьзование шестицилиндрового мотора, однако, по данным разнокалиберных инсайдеров, спорткар сохранит традиционный V8.
Впрочем, по другой версии, использование электромотора позволит итальянцам все же уменьшить количесotor1 опубликовало фотографии тестового прототипа спорткара с испытаний в Германии и, ссылаясь на сведения фотографа, утверждает, что в основу гибридной силовой установки ляжет все же 6-цилиндровый двигатель. В этом случае Ferrari вполне может однажды заговорить о возрождении культовой модели Dino.
Если же новый гибрид получит V8, то он, вероятнее всего, присоединится к семейству Ferrari 488 — это косвенно подтверждает и кузов тестового прототипа (хотя, конечно, итальянцы могли использовать его, чтобы сбить с толку шпионов). По слухам, отдача силовой установки превысит мощность используемого сейчас на Ferrari 488 Pista двигателя, а он развивает 720 л.с.
Издание Automotive News со ссылкой на главу компании Луи Камильери утверждает, что премьера нового суперкара состоится уже в этом году. Правда, не на какой-либо авторитетной международной выставке, а на специально организованном Ferrari мероприятии, а поставки новинки стартуют в 2020-м. При этом известно, что гибрид получит статус обычной серийной модели, а не высокотехнологичного эксклюзива ограниченного выпуска, каким был LaFerrari.
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