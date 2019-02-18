Продвижение собственных грузовых автомобилей на рынок России концерн доверил местным компаниям.
В прошлом году в этой нише успешно трудилось предприятие «Русбизнесавто». Только за короткий промежуток были открыты два пункта по продаже техники JAC.
Дилерские центры отвечают корпоративным требованиям китайского бренда. Линейка представленных моделей — самая полная. Потенциальным клиентам предлагается финансовые инструменты покупки, консультации и сервисное обслуживание на территории одного технического центра. Гарантия на машины расширена до 3-х лет или 150 тысяч км пробега.
В дилерских салонах выставлены грузовики в разных модификациях:
модель N-56 — малотоннажный транспорт с различными надстройками;
JAC N-75 — среднетоннажный автомобиль широко спектра применения;
N-120 — машина класса 12+ позволит выполнить работы в зависимости от установленного оборудования.
Качество грузовиков подтверждено использованием составных деталей мировых лидеров автомобилестроения, собственных двигателей и агрегатов трансмиссии.
Помимо грузовых автомобилей, компания JAC известна выпуском техники для складов, пассажирского транспорта и легковых машин. Работа по расширению сбытовой сети продолжится и на текущем отрезке.