Китайская компания JAC Motors расширяет дилерскую сеть в России

Продвижение собственных грузовых автомобилей на рынок России концерн доверил местным компаниям.

В прошлом году в этой нише успешно трудилось предприятие «Русбизнесавто». Только за короткий промежуток были открыты два пункта по продаже техники JAC.

Дилерские центры отвечают корпоративным требованиям китайского бренда. Линейка представленных моделей — самая полная. Потенциальным клиентам предлагается финансовые инструменты покупки, консультации и сервисное обслуживание на территории одного технического центра. Гарантия на машины расширена до 3-х лет или 150 тысяч км пробега.

В дилерских салонах выставлены грузовики в разных модификациях:

модель N-56 — малотоннажный транспорт с различными надстройками;

JAC N-75 — среднетоннажный автомобиль широко спектра применения;

N-120 — машина класса 12+ позволит выполнить работы в зависимости от установленного оборудования.

Качество грузовиков подтверждено использованием составных деталей мировых лидеров автомобилестроения, собственных двигателей и агрегатов трансмиссии.

Помимо грузовых автомобилей, компания JAC известна выпуском техники для складов, пассажирского транспорта и легковых машин. Работа по расширению сбытовой сети продолжится и на текущем отрезке.