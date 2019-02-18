Футуристический спортивный автомобиль DS-X Concept может дополнить линейку компании

На данный момент у DS есть несколько довольно интригующих моделей в ассортименте, в том числе DS 3 Crossback и более крупный DS 7 Crossback. Единственный автомобиль, которого не хватает, — спортивный.

Концептуальная модель DS-X Concept представляет собой одну из возможных визуализаций предстоящего спортивного транспортного средства. Она основывается на идеи создания двухдверного автомобиля и показывает, как может выглядеть продвинутая модель в 2035 году.

В отличие от продуктов, присутствующих на современных рынках, концепт DS-X не имеет традиционной кабины. Вместо этого пассажир располагается в специальной закрытой секции, тогда как водитель тоже ограничивается определенным пространством и оборудованием. Кузов автомобиля аналогичным образом разделяется на две части. Та, в которой сидит водитель, имеет специальную решетку, смещенную от центра модели, в то время как пассажирская часть включает огромное отверстие, открывающее переднее колесо. Сзади две части сливаются в общий кузов и лучше все это просматривается при виде сверху.