Эксперты назвали топ-5 способов продать подержанный автомобиль

Опытные водители признают, что продавать автомобиль самому нелегко, особенно, если сталкиваешься с торговлей впервые. Однако, эксперты издания «За рулём» нашли пять способов, как распрощаться с машиной, не потеряв деньги и время.

По словам экспертов, самый лёгкий путь — найти покупателя среди друзей или родственников. В этом случае можно не опасаться, что столкнёшься с мошенником. Впрочем, у этого «лайфхака» есть и очевидные минусы: покупатель может попросить скинуть цену «по-братски» или предложить купить авто в рассрочку. Также существует риск того, что каждый недостаток купленного автомобиля будет преподноситься бывшему владельцу в качестве претензии, в связи с чем есть шанс разругаться с близким человеком.

Опытные водители уверяют, что продать машину помогает объявление, размещённое на заднем стекле. Шанс провести успешную сделку резко повышается, если оставить автомобиль на видном месте, где существует большая проходимость людей, например, у магазина автозапчастей. Минус этой схемы — слишком велика возможность «нарваться» на перекупщиков.

Ещё один способ — выставить машину на авторынке. Несмотря на то, что многие продавцы сегодня предпочитают торговать автомобилями в интернете, на рынке остаётся шанс избавиться от авто в кратчайшие сроки. По словам экспертов, цена суточной стоянки на в Москве и Петербурге составляет 1000-1500 рублей. Эти деньги с лихвой компенсирует успешно проведённая сделка, однако, если покупателя придётся ждать долго, то очевидно это схема способна принести продавцу значительные убытки.

Продать авто также можно, обратившись к автодилеру или посреднику. Например, CarPrice обещает купить подержанную машину уже в день осмотра. Однако, специалисты таких компаний зачастую оценивают автомобили ниже их рыночной стоимости, уверяют опытные водители. В процессе диагностики покупатели уверяют автовладельца, что его машина — «хлам», и единственный способ избавиться от неё — побыстрее сдать её в «трейд-ин».

И, наконец, самый популярный на сегодня способ продажи подержанных автомобилей — через объявление в интернете. По оценкам экспертов, это самый приемлемый вариант. Однако, чтобы побыстрее найти покупателя, необходимо правильно составить объявление, уверяют специалисты. Главное — сфотографировать машину на нейтральном фоне и разместить лаконичное описание автомобиля: кроме технических характеристик стоит указать перечень ремонтных работ в последние пару лет.