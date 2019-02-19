Электрокар Citroen Ami One станет альтернативой городскому транспорту

В честь 100-летнего юбилея компания Citroen подготовила новый концепт, который должен стать альтернативой городскому общественному и личному транспорту. Для управления электрокаром AMI ONE не нужно водительское удостоверение. А с помощью смартфона автомобиль можно арендовать на срок от пяти минут до пяти лет.

Кубик на колесах, длина которого составляет 2,5, а высота и ширина — 1,5 метра, со всех сторон защищен накладками Airbump — такие же можно увидеть на серийном С5 Aircross. На одной зарядке электрокар проезжает до 100 километров, а его максимальная скорость составляет 45 километров в час. Зарядка литий-ионных батарей от общественных станций занимает два часа. Концепт отличается асимметричным расположением кресел и тканевой сдвижной крышей.

AMI ONE CONCEPT постоянно подключен к Сети. Управление автомобилем осуществляется с помощью смартфона: чтобы разблокировать двери нужно считать QR-код, нанесенный на дверные ручки, а для начала движения — установить гаджет в специальную нишу, оборудованную индукционной зарядкой. Показания приборов выводятся на цифровую пятидюймовую панель, цилиндрический джойстик справа от руля объединяет кнопку пуска двигателя, кнопку клаксона, селектор трансмиссии и динамик Bluetooth с регулятором громкости.

Для «очеловечивания» общения с автомобилем в графическом интерфейсе используется стилизованное изображение глаз, а сам AMI ONE оборудован «звуковой идентификацией», разработанной агентством Start-Rec совместно с дизайнерами бренда Citroën. При движении система генерирует аналоговую звуковую схему, предупреждая пешеходов о приближении электрокара.

В будущем AMI ONE можно будет арендовать через специальное приложение или сайт на срок от пяти минут до пяти лет. При долгосрочной аренде в ежемесячный платеж будет включена замена батареи, техобслуживание и парковка. Записаться на тест-драйв автомобиля можно будет в шоу-румах La Maison Citroën, расположенных в 14 городах семи стран мира.

Специально для концепт-кара в Citroen также разработали эксклюзивные предметы багажа. В набор вошел рюкзак, корзина для покупок и дорожная сумка цилиндрической формы.