Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Машина, признанная самой быстрой в 2018 году 

Car-Mania 7 часов назад
Фото: Car-Mania
Bugatti Chiron, признанный лидер среди самых быстрых машин 2018 года, может развить скорость до 450 км/час.
Любители быстрой езды впервые увидели суперкар в 2016 году на автосалоне в Женеве. Эксклюзивный авто, названный в честь французского гонщика Луи Широна, сразу приобрёл невероятную популярность.
Обтекаемая форма 2-тонной модели делает её не только фантастически дерзкой и узнаваемой, но и создаёт невероятный аэродинамический эффект.
Мощнейший мотор в 1500 «лошадок» позволяет с места разогнаться до 100 км/час за 2 секунды. При такой мощи у машины колоссальный расход топлива. Полного 100-литрового бака хватает только на 9 минут езды при максимальной скорости.
Создатели новинки разработали уникальную систему охлаждения. Дизайнерские отверстия в корпусе машины играют роль воздухозаборников, которые направляют потоки воздуха непосредственно мотору и к тормозам.
Автомобиль комплектуется шинами фирмы Michelin, которые способны выдержать сверхскорость и быстрое торможение. Стоимость одного комплекта таких шин обойдётся владельцу машины в 42 тыс. долларов.
Подвеска Широна имеет 5 режимов, которые автоматически настраиваются в зависимости от состояния дороги. 44-литровый багажник находится у машины спереди.
Салон рассчитан только на двоих: водителя и одного пассажира. Внутри машина отделана высококачественной натуральной кожей. Некоторые детали салона изготовлены из чистого серебра. На центральной панели установлен спидометр, позволяющий контролировать скорость до 500 км/час. Все остальные параметры выводятся на боковые мониторы. Излишне говорить о наличие аудиосистемы, климат-контроля и других благ этого «совершенства».
Первым обладателем Bugatti Chiron стал принц саудовской Аравии. Он приобрёл сразу два экземпляра за 2,5 млн евро каждая. Для российских счастливчиков шикарный автомобиль обойдётся в 220 млн рублей.
Car-Mania: последние новости
Роскошный автопарк Тимати Самая миниатюрная машина в мире Шикарный автопарк Лионеля Месси
Комментарии3
Бортжурнал , Bugatti Chiron , Bugatti
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Зеки вытащили малышку из заблокированного авто
ДТП
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Минтранс предложил увеличить еще один штраф
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение