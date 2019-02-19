Машина, признанная самой быстрой в 2018 году

Bugatti Chiron , признанный лидер среди самых быстрых машин 2018 года, может развить скорость до 450 км/час.

Любители быстрой езды впервые увидели суперкар в 2016 году на автосалоне в Женеве. Эксклюзивный авто, названный в честь французского гонщика Луи Широна, сразу приобрёл невероятную популярность.

Обтекаемая форма 2-тонной модели делает её не только фантастически дерзкой и узнаваемой, но и создаёт невероятный аэродинамический эффект.

Мощнейший мотор в 1500 «лошадок» позволяет с места разогнаться до 100 км/час за 2 секунды. При такой мощи у машины колоссальный расход топлива. Полного 100-литрового бака хватает только на 9 минут езды при максимальной скорости.

Создатели новинки разработали уникальную систему охлаждения. Дизайнерские отверстия в корпусе машины играют роль воздухозаборников, которые направляют потоки воздуха непосредственно мотору и к тормозам.

Автомобиль комплектуется шинами фирмы Michelin, которые способны выдержать сверхскорость и быстрое торможение. Стоимость одного комплекта таких шин обойдётся владельцу машины в 42 тыс. долларов.

Подвеска Широна имеет 5 режимов, которые автоматически настраиваются в зависимости от состояния дороги. 44-литровый багажник находится у машины спереди.

Салон рассчитан только на двоих: водителя и одного пассажира. Внутри машина отделана высококачественной натуральной кожей. Некоторые детали салона изготовлены из чистого серебра. На центральной панели установлен спидометр, позволяющий контролировать скорость до 500 км/час. Все остальные параметры выводятся на боковые мониторы. Излишне говорить о наличие аудиосистемы, климат-контроля и других благ этого «совершенства».

Первым обладателем Bugatti Chiron стал принц саудовской Аравии. Он приобрёл сразу два экземпляра за 2,5 млн евро каждая. Для российских счастливчиков шикарный автомобиль обойдётся в 220 млн рублей.