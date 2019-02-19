Кому придется заплатить налог на роскошные автомобили

Налог на роскошные автомобили, введённый в 2014 году, а последние пять лет претерпел изменения, сообщают эксперты издания «Колёса». Специалисты объяснили, кому придётся раскошелиться в 2019 году и как рассчитать повышающий коэффициент транспортного сбора.

За пять лет, прошедшие с момента вступления в силу налога на роскошь, некоторые его аспекты претерпели изменения. В первую очередь были учтены изменения цен на дорогостоящие авто. В результате перечень моделей, на которые распространяются повышающие коэффициенты, был значительно расширен. В 2014 году список содержал менее 200 наименований, в 2019-м их уже более 1000. Эксперты подчёркивают, что Минпромторг составлял перечень с учётом конкретных модификаций и моторов, поэтому намеренное занижение стоимости автомобиля в договоре купли-продажи не имеет смысла.

В 2019 году повышающие коэффициенты транспортного налога, который более известен, как налог на роскошь, по–прежнему распространяется для покупателей автомобилей стоимостью свыше 3 миллионов рублей. С 2014 года изменились не только размеры самих коэффициентов, но также и дифференциация автомобилей, попадающих под налог. Например, если пять лет назад на годовалые автомобили стоимостью 3-5 млн рублей распространялся повышающий коэффициент — 1,5, то сегодня возрастные требования для автомобилей вышеуказанной ценовой категории расширили до 3 лет, но коэффициент для таких машин составляет уже 1,1. Владельцам автомобилей стоимостью 5-10 млн рублей и возрастом до 5 лет придётся платить транспортный налог в два раза больше. Для обладателям машин ценой от 10 млн повышающий коэффициент составляет 3.

Эксперты отмечают, что при определении возраста автомобиля, специалисты учитывают только год выпуска. Месяц выхода с конвейера для начисления значения не имеет.