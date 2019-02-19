Что подарить автомобилисту на 23 февраля

Для тех, кому нелегко даётся выбор подарков, эксперты издания «За рулём» подготовили список вещей, которые не только порадуют автовладельцев, но и пригодятся им.

Одним из самых полезных презентов, по мнению автора статьи, может оказаться компрессор. При этом совершенно неважно, есть он у водителя или его нет, поскольку новый аппарат может стать своевременной заменой старому. Кроме того специалисты подчёркивают, что компрессор используется не только для накачки колёс, но также и для надувания велосипедных шин, матрасов, плюшек и т.д., что снимает все вопросы о его пользе.

Ещё один подарок, который, по словам экспертов, «рано или поздно обязательно пригодится», — многофункциональный инструмент, включающий в себя лезвие, отвёртку, пассатижи, открывашку и т.п. Опытные водители признаются, что такой подарок окажется полезным не только для умельцев, но и для тех, кому не близок ручной труд: под рукой всегда будет инструмент, чтобы что-нибудь перекусить, подкрутить, перерезать и т.д.

Возглавляет список универсальных подарков — набор тряпок. Эксперты уверяют, что изделия из микрофибры дарить не стыдно. Наоборот, такому презенту зачастую любой автолюбитель оказывается рад.

По словам специалистов, выбирая подарки из числа автомобильных «расходников», как например моторное масло или дворники, следует руководствоваться точной информацией о предпочтениях водителя, поскольку риск «промахнуться» слишком высок. От подарков в виде «антирадаров» или видеорегистраторов лучше и вовсе отказаться, потому что функции вышеуказанных устройств зачастую содержатся в современных смартфонах.