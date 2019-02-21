Названы автомобили, которые меньше теряют в цене

Лидеров по сохранности остаточной стоимости определили аналитики агентства "Автостат".

Крупнейшим сегментом на российском рынке уже второй год подряд остается SUV, который включает кроссоверы и внедорожники. Эксперты разбили этот сегмент на насколько подсегментов (B, C, D и E), в каждом из которых была определена модель, которая меньше прочих теряет в стоимости.

В подсегменте SUV (B) таким автомобилем оказалась Lada 4x4, которая по прошествии трех лет сохраняет 84,95% от первоначальной цены. Mazda CX-5 с показателем 92,06% назвали лидером в подсегменте C. В D первое место заняла Kia Sorento (83,33%), а в E первая строчка досталась Toyota Land Cruiser (87,24%).