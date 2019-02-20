Эксперты рассказали, как проверить автомобиль после долгой стоянки

Опытные водители советуют водителям регулярно отправлять свои автомобили на диагностику. Особенно внимательно к проверке всех систем машины стоит подойти, если она долгое время простояла без движения, сообщает портал Car.ru. Эксперты рассказали, что можно сделать самому до визита на СТО.

В первую очередь автолюбитель должен провести визуальный осмотр своего автомобиля. Необходимо убедиться в целостности покрышек. Также не лишним будет заглянуть под днище машины, поскольку даже небольшие масляные или водянистые пятна под автомобилем свидетельствуют о возникших неполадках.

Под капотом водителю следует проверить уровень масла в двигателе и коробке передач, а также наличие жидкостей в тормозной, охлаждающей и рулевой системах. В случае, если ёмкости окажутся пустыми, автовладельцу необходимо наполнить их, чтобы избежать более серьёзных поломок во время движения.

Перед запуском двигателя эксперты советуют проверить клеммы аккумулятора и, если это необходимо, очистить их от окислений, а также прокачать бензонасос вручную до характерного звука поступающей жидкости.

После всех манипуляций, уверяют специалисты, можно смело заводить автомобиль. Однако, даже если визуально автомобиль хорошо перенёс длительный простой, эксперты настаивают обратиться на СТО для более тщательной диагностики.