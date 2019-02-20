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Что грозит водителям за обгон пробки по встречной обочине 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Некоторые водители, стремясь сэкономить время, не только обгоняют затор по правой обочине, но в определённых случаях выезжают даже на встречную. Эксперты «Автовзгляда» выяснили, что грозит хитрым автолюбителям.
По словам специалистов, в связи с тем, что обочина не является проезжей частью, теоретически наказать хитреца за выезд на «встречку» на первый взгляд невозможно. Административный кодекс в этом случае предусматривает только штраф за движение по обочине в размере в 1500 рублей.
Однако, разобравшись в вопросе детально, эксперты пришли к выводу, что для того, чтобы обогнать пробку по встречной обочине, водителю придётся пересечь встречную проезжую часть два раза: первый — выезжая на обочину, второй — возвращаясь обратно в свою полосу. В результате автолюбитель рискует нарваться на штраф в размере 5000 рублей, а то и на лишение водительских прав.
Специалисты отмечают, что нарушитель всё же может отделаться обычным взысканием за езду по обочине, если она прилегает к односторонней дороге или к участку двухполосной проезжей части, где обгон разрешён.
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Бортжурнал , АвтоВзгляд
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