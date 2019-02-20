Автоэксперты развенчали миф о проверке двигателя с помощью монеты

Среди автолюбителей ходит байка, что, если десятирублёвая монета, установленная на ребро на крышку мотора, устоит при запуске двигателя, то с агрегат находится в полном порядке. В противном случае якобы мотору требуется срочный ремонт. Эксперты портала «Автовзгляд» проверили теорию на абсолютно «здоровом» двигателе.

Согласно «легенде», для экспресс-теста мотора понадобится монета номиналом 1, 2 или 10 рублей. Для эксперимента специалисты взяли абсолютно новый Jeep Compass. Однако, сразу столкнулись с проблемой, поскольку установить 10-рублёвую монету на крышку мотора внедорожника оказалось не так просто. Всё дело в особенности расположения защитной конструкции двигателя, которая установлена немного наискось. Впрочем, после долгих усилий экспертам удалось установить монету, которая при запуске мотора сразу же упала. Все попытки установить её снова при уже работающем двигателе не удались.

Учитывая, что работоспособность двигателя нового кроссовера не вызывает сомнений, эксперты пришли к выводу, что доверять «народному методу» всё же не стоит. По словам специалистов, лучший способ — обратиться на СТО.