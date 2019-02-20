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Zotye готовит для российского рынка две премьеры 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: car.ru
Обе модели от китайского бренда Zotye будут кроссоверами.
Первым станет обновленный вариант Zotye T700. Процесс сертификации данного автомобиля должен начаться в ближайшее время.
Кроме того, на рынке ожидается появление модифицированной версии модели T600. Модель в нынешнем ее исполнении уйдет с рынка по причине закрытия производственных мощностей в КНР.
В свою очередь, новинку будут собирать на заводе в Белоруссии. Цеха ориентированы на полный цикл изготовления автомобилей.
Модель будет отличаться от своего предшественника другими бамперами и решеткой радиатора. Появится и светодиодная оптика.
Внутри имеются электронная приборная панель, выдвижной мультимедийный дисплей. Также имеется боковое усиление кресел.
По итогам января текущего года на территории РФ было продано 221 автомобиля от Zotye. Тем самым показатель реализации первого месяца 2018 года улучшен на 37 процентов.
Сейчас на отечественном рынке представлено две модели китайской компании. Текущая версия кроссовера T600 доступна по цене от 882 000 рублей.
Также у покупателей имеется возможность выбрать Zotye Coupa. Стартовая стоимость начинается от миллиона и 100 тысяч рублей.
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