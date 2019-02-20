Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«АвтоВАЗ» запустил производство двухтопливного Lada Largus 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Фото: АвтоВАЗ
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Largus CNG, который может работать как на бензине, так и на природном газе — метане, говорится в сообщении компании.
"Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и 5-местные пассажирские версии семейства Lada Largus: фургон, 5-местный универсал и версию Lada Largus Cross. Использование метана позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля", — сообщает компания.
Как отмечается, при учете субсидии по программе Ecogas, фургон Lada Largus CNG стоит от 728,3 тысячи рублей, пятиместный универсал — от 754 тысяч рублей, а универсал в версии Cross обойдется минимум в 813,4 тысячи рублей.
"Все автомобили семейства Lada Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем Lada объемом 1,6 литра и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 литров, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1000 километров", — поясняет "АвтоВАЗ".
Газобаллонное оборудование, установленное на Lada Largus CNG, снабжено специальными клапанами, автоматически перекрывающими утечку метана в случае ДТП, заводской комплект оборудования сертифицирован, полностью адаптирован к конструкции автомобиля, что обеспечивает высокий уровень надежности и безопасности, подчеркивает компания.
Последние новости
Путин: нужно пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года Военный эксперт оценил шансы России на победу в случае войны с НАТО "Черное море – это не проходной двор для кораблей ВМС США"
Комментарии
Бортжурнал , Lada Largus , Lada , Автоваз
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки
Автоновости
Зеки вытащили малышку из заблокированного авто
ДТП
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение