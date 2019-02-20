Беспилотные авто в России допустят на общие дороги к концу 2021 года

Применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования должно быть законодательно закреплено в конце сентября 2021 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги", опубликованном на сайте правительства РФ.

Согласно документу, уже в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. К концу 2020 года должны быть разработаны технологии, которые обеспечат такое движение. А к концу 2021 года должны быть приняты разрешающее такое движение законы, а также внедрены транспортные системы, которые позволят использовать беспилотные авто на первых 27 участках. К концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России должно быть обеспечено уже на 55 участках.