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Беспилотные авто в России допустят на общие дороги к концу 2021 года 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Применение беспилотных технологий при движении автомобилей по дорогам общего пользования должно быть законодательно закреплено в конце сентября 2021 года. Об этом говорится в паспорте национального проекта "Безопасные и качественные дороги", опубликованном на сайте правительства РФ.
Согласно документу, уже в сентябре 2019 года должна быть утверждена концепция обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования. К концу 2020 года должны быть разработаны технологии, которые обеспечат такое движение. А к концу 2021 года должны быть приняты разрешающее такое движение законы, а также внедрены транспортные системы, которые позволят использовать беспилотные авто на первых 27 участках. К концу 2024 года движение беспилотных автомобилей в России должно быть обеспечено уже на 55 участках.
В декабре 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года, его результатом должно стать подтверждение возможности эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к ним для разработки регламентов и документов. Первые автомобили смогут появиться на дорогах уже весной 2019 года.
Подготовка постановления шла в рамках рабочей группы НТИ "Автонет", в которую входят автопроизводители, Минпромторг, Минтранс, МВД, ФГУП "НАМИ", а также компания "Яндекс".
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Бортжурнал , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , Минпромторг , Яндекс , Минтранс РФ , МВД
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