Новый кросс KIA XCeed показали перед дебютом в Женеве

Совсем скоро ассортимент кроссоверов KIA станет еще шире с презентацией очередного SUV на базе последнего поколения KIA Ceed. По слухам, модель получит имя XCeed и сегодня было опубликовано первое промо-изображение новинки. Как ни печально, но серийная версия автомобиля совершенно точно не будет столь дерзкой и стильной — об этом говорят уже имеющиеся в нашем распоряжении шпионские фото. Тем не менее, кое-какие черты дойдут и до конвейера.

Например, покатая спортивная линия крыши отчетливо прослеживается и у предсерийных прототипов. Колесные арки будут не столь атлетичны, но вполне различимы, ну и, конечно, колеса серийной версии будут не такого огромного диаметра. Нет на промо-рисунке и дверных ручек с зеркалами заднего вида, которые, конечно, нельзя "выкинуть" из процесса производства машины.

Во многом серийный KIA XCeed будет выглядеть как обычный Ceed, но с увеличенным дорожным просветом и рядом характерных для класса SUV признаков в виде обвеса из неокрашенного пластика, рейлингов на крыше и более мощных бамперов, под которыми расположатся защитные накладки. В модельном ряду корейской компании XCeed расположится между Stonic и Sportage, составляя конкуренцию Ford Focus Active и VW Golf Alltrack.

Некоторые двигатели кроссовер унаследует прямиком от Ceed, но к концу 2019 года появится и гибридная модификация авто с установкой от KIA Niro PHEV и Hyundai Kona PHEV. Полного привода у модели не будет, хотя какие-то специфические режимы работы трансмиссии и подвески производитель наверняка предложит. Среди прочих отличий также ожидается появление 12.3-дюймовой цифровой приборной панели, которая вскоре будет опционально ставиться и на обычные Ceed.

До презентации KIA XCeed осталось совсем немного времени — менее, чем через две недели свои двери распахнет Женевский автосалон 2019, на котором модель будет представлена во всей красе.