Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lada Vesta получит складывающиеся боковые зеркала 

Car.ru 1 час назад
Фото: car.ru
Популярная модель АвтоВАЗ успела завоевать сердца поклонников и активно продается.
Машина распространена в странах ЕАЭС и прошла тестирование автомобильными изданиями в государствах Западной Европы. С целью сохранения спроса и с учетом замечаний первых владельцев машины, LADA проводит обновление модели Vesta.
Стало известно о готовящемся дополнительном оснащении боковых зеркал опцией складывания с электрическим приводом. До этого времени в арсенале машины были только электро-регулировки и обогрев элементов.
Внедрение опции потребует замены жгута проводки и блока настройки. Знающие владельцы автомобилей представляют отличие этих органов управления.
Наружные зеркала на первых машинах подвергались критике за счет слабой фиксации в гнездах боковых блоков. Особенно это было заметно при движении на высокой скорости. Предприятие быстро отреагировало и пошло по верному пути, проведя доработки под тенденции рынка.
Среди планируемых нововведений АвтоВАЗ называет изменение прошивки электронного блока управления мотора 1,8 (16 клапанов) и дополнительные возможности робота. Планируется добавить диапазон работы в режиме «Спорт». Такие изменения устроят активных водителей.
Car.ru: последние новости
Zotye готовит для российского рынка две премьеры Внедорожник Aurus Komendant будет готов уже в марте 2019 Легендарный русский «Урал»
Комментарии1
Бортжурнал , Lada , Автоваз , ЕАЭС
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки
Автоновости
Зеки вытащили малышку из заблокированного авто
ДТП
«Кортеж» Путина показали изнутри
Автоновости
Упавшая бетономешалка сделала из седана кабриолет
ДТП
Названы имена попавших в аварию под Калугой детей
ДТП
Нарушителя ПДД остановили «живым щитом» с детьми
Бортжурнал Статьи
BMW врезалась в дом в Ульяновске: есть жертвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение