Lada Vesta получит складывающиеся боковые зеркала

Популярная модель АвтоВАЗ успела завоевать сердца поклонников и активно продается.

Машина распространена в странах ЕАЭС и прошла тестирование автомобильными изданиями в государствах Западной Европы. С целью сохранения спроса и с учетом замечаний первых владельцев машины, LADA проводит обновление модели Vesta.

Стало известно о готовящемся дополнительном оснащении боковых зеркал опцией складывания с электрическим приводом. До этого времени в арсенале машины были только электро-регулировки и обогрев элементов.

Внедрение опции потребует замены жгута проводки и блока настройки. Знающие владельцы автомобилей представляют отличие этих органов управления.

Наружные зеркала на первых машинах подвергались критике за счет слабой фиксации в гнездах боковых блоков. Особенно это было заметно при движении на высокой скорости. Предприятие быстро отреагировало и пошло по верному пути, проведя доработки под тенденции рынка.

Среди планируемых нововведений АвтоВАЗ называет изменение прошивки электронного блока управления мотора 1,8 (16 клапанов) и дополнительные возможности робота. Планируется добавить диапазон работы в режиме «Спорт». Такие изменения устроят активных водителей.