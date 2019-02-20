Alfa Romeo представит новый компактный внедорожник в Женеве

Если последний отчет достоверный, Alfa Romeo может через две недели представить совершенно новый внедорожник небольших размеров.

Motor1 сообщает, что более компактная альтернатива Stelvio, скорее всего, официально дебютирует на Женевском автосалоне в следующем месяце. Объявленный прошлым летом Alfa Romeo, этот новый внедорожник, как полагают, будет ездить на усовершенствованной версии платформы, лежащей в основе нынешних Giulia и Stelvio. Такая база обеспечит стандартный задний привод (опциональный полный привод) и потенциальную электрифицированную силовую установку, обеспечивающую около 400 лошадиных сил.