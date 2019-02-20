Если последний отчет достоверный, Alfa Romeo может через две недели представить совершенно новый внедорожник небольших размеров.
Motor1 сообщает, что более компактная альтернатива Stelvio, скорее всего, официально дебютирует на Женевском автосалоне в следующем месяце. Объявленный прошлым летом Alfa Romeo, этот новый внедорожник, как полагают, будет ездить на усовершенствованной версии платформы, лежащей в основе нынешних Giulia и Stelvio. Такая база обеспечит стандартный задний привод (опциональный полный привод) и потенциальную электрифицированную силовую установку, обеспечивающую около 400 лошадиных сил.
В некоторых документах указывается, что неназванный кроссовер может унаследовать Jeep Renegade, который, в свою очередь, включает архитектуру, используемую в Fiat 500X, 500L и Toro. Говоря об остальной части линейки, Alfa Romeo также планирует запустить флагманский внедорожник ближе к 2021 году, который разместится в ассортименте компании вместе с Giulietta нового поколения и такими моделями, как GTV и 8C.