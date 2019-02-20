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Alfa Romeo представит новый компактный внедорожник в Женеве 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Если последний отчет достоверный, Alfa Romeo может через две недели представить совершенно новый внедорожник небольших размеров.
Motor1 сообщает, что более компактная альтернатива Stelvio, скорее всего, официально дебютирует на Женевском автосалоне в следующем месяце. Объявленный прошлым летом Alfa Romeo, этот новый внедорожник, как полагают, будет ездить на усовершенствованной версии платформы, лежащей в основе нынешних Giulia и Stelvio. Такая база обеспечит стандартный задний привод (опциональный полный привод) и потенциальную электрифицированную силовую установку, обеспечивающую около 400 лошадиных сил.
В некоторых документах указывается, что неназванный кроссовер может унаследовать Jeep Renegade, который, в свою очередь, включает архитектуру, используемую в Fiat 500X, 500L и Toro. Говоря об остальной части линейки, Alfa Romeo также планирует запустить флагманский внедорожник ближе к 2021 году, который разместится в ассортименте компании вместе с Giulietta нового поколения и такими моделями, как GTV и 8C.
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Бортжурнал , Jeep , Alfa Romeo , Fiat , Jeep Renegade
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