Что подарить автолюбителю на 23 февраля

Автомобиль — это не просто средство передвижения, а полноценный «член семьи», о котором нужно заботиться и уделять ему должное внимание. Именно поэтому автолюбители будут всегда рады получить в подарок интересный аксессуар для любимого авто!

Дорожный набор: необходимые мелочи

В качестве первого полезного подарка предлагаем рассмотреть небольшой набор, в котором собрано все самое необходимое для любителей выезжать за город. Если вы хотите сделать вашему другу или члену семьи очень функциональный подарок, то такие наборы будут отличной идеей для подарка на 23 февраля! Подобный набор можно приобрести в интернет-магазине или собрать самому — во втором случае вы можете кастомизировать подарок, собрав только самое необходимое.

В этот подарок можно собрать: фонарик, фляжку для воды, универсальный нож со штопором и вилкой, складные стаканы. Можно найти комплекты не только для выезда на природу, но и с мини-инструментами для починки различных неисправностей. Также советуем дополнить набор литровой канистрой моторного масла для внештатных и экстренных ситуаций — в этом формате его удобно возить с собой и использовать для долива в дороге. Если вы не уверены, какое именно масло подходит железному коню вашего друга, можете воспользоваться онлайн-подборщиком — подобный сервис есть, например, на сайте Castrol. Просто введите модель, марку и год выпуска автомобиля — и сервис сам подберет подходящий автомобилю продукт, который можно будет приобрести тут же, перейдя в официальный интернет-магазин бренда.

GPS-навигатор

В условиях жизни в большом городе навигатор является необходимым атрибутом для автолюбителей. Ничто так не помогает сэкономить время и найти самую удобную дорогу, чтобы добраться из точки А в точку В. Особенно данный подарок будет полезен начинающим водителям, которые еще не привыкли к дорогам, плохо знают город, испытывают проблемы с разъездами на больших развязках. Навигатор также пригодится опытным водителям, которые любят путешествовать на автомобиле.

А если хотите сделать многофункциональный подарок — приобретайте компактный планшет с поддержкой Интернета. Такой девайс может работать не только как навигатор (используя соответствующие программы), но и как обычный планшет. Одна из наиболее популярных сейчас моделей — компактный Huawei MediaPad M5 8, он экономит место на приборной панели, долго держит батарею, а специальный режим работы дисплея предотвращает утомление глаз при работе с планшетом вечером и ночью.

Перчатки и очки

Как мы знаем, для успешной физической работы перчатки являются предметом первой необходимости. А если перчатки качественные, то это существенно повысит комфорт при уходе за авто и защитит кожу рук от мороза и едких химикатов. Важно, чтобы перчатки были не слишком толстыми, ведь автомобилисты часто работают с мелкими деталями. Материал должен быть из очень крепкого материала (например, из замши), чтобы ткань не протиралась и инструменты не скользили по руке.

Водительские очки являются идеальным подарком для автолюбителей, которые беспокоятся из-за сильной нагрузки на зрение и плохой видимости на дорогах. В магазинах можно подобрать очки, которые улучшают видимость в туманную и дождливую погоду и повышают четкость и контрастность изображения. Такие очки пригодятся и в летний сезон, ведь в солнечную погоду водители подвержены воздействию ультрафиолетовых лучей.

А если ваш друг — поклонник ретро-автомобилей, можете дополнить свой подарок стильными мотоциклетными очками и шапкой-«пилотом» из кожи, замши или кожзама. В такой амуниции любой водитель почувствует себя Генри Фордом за рулем первого Ford Model T.

Мини-мойка

Если ваш друг или родственник желает экономить на использовании автомоек, то можете преподнести ему в подарок мини-мойку. Удобство в использовании и экономия на услугах мойщиков сделают этот подарок приятным сюрпризом для любого автомобилиста! Только не забудьте напомнить другу, что существует ряд мест, где мытье машины карается законом. Например, можно получить штраф, если поливать водой автомобиль во дворе или на берегу реки!

Желаем вам удачи в поисках подарков для своих близких!