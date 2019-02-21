Видеорегистратор в автомобиль — критерии выбора

Сегодня для фиксации событий на дороге несложно задействовать и смартфон.

Но видеорегистратор обладает своими преимуществами. Например, устройство способно вести синхронизированную съемку несколькими камерами. Поэтому покупка прибора является актуальной. При этом не все знают, на что обращать внимание при оценке параметров.

Соотношение цена-бренд. Хороший регистратор сложно найти в диапазоне 2,5-3 тыс. руб. В пределах до 4500 рублей удастся выбрать хороший аппарат с ограниченным набором функций. Выше этого порога уже предлагают GPS модули и опции. Не всегда стоит платить за бренд. Лучше заранее почитать отзывы и тесты. Разрешение записи. При выборе предпочтение стоит отдать съемке в формате Full HD. Структурные компоненты (процессор, объектив). Среди процессоров востребованы элементы Ambarella, Novatek, AIT. Угол обзора. Наибольший показатель составляет 170°. Нелишним будет проверить значение с инструкции методом пробной съемки. Емкость аккумулятора. Здесь не стоит экономить. Запас заряда позволит сохранить запись при аварии, или обеспечит работу устройства в качестве «охранника» на стоянке. Наличие второй камеры. При выборе опции, учитываем способ ее крепления. Лучше, если «глазок» разместиться в салоне. Для себя несложно разработать алгоритм, который не позволит ошибиться:

Важен и тип крепления регистратора. Не всегда удается удобно пристроить прибор на лобовом стекле. А от этого зависит удобство использования и качество картинки на выходе.