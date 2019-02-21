Названы 10 самых продаваемых в России японских автомобилей

В отличие от изделий китайского автопрома — недавнего новичка российского рынка новых автомобилей, японские машины обосновались у нас уже давно и очень прочно. Но конкуренция между производителями из Страны восходящего солнца от того не меньше, а, быть может, и больше. Стали известны 10 японских моделей, лидирующих в борьбе за место под нашим, российским солнцем.

Согласно данным, которые приводит аналитическое агентство "Автостат", десятку наиболее востребованных нашими согражданами "японок" по итогам продаж 2108 года уверенно возглавила Toyota Camry — этот бизнес-седан был реализован в количестве 33,7 тысячи экз. (что на 20% больше, чем в позапрошлом году), и это позволило ему сместить на вторую строчку рейтинга лидера продаж 2017 года — кроссовер той же марки RAV4 (31,2 тысяча реализованных экз., -5%).

На третьем месте автомобиль, проданный в количестве 24,5 тысячи экземпляров и тем самым показавший наиболее высокую среди всех динамику роста (+46%) — Mitsubishi Outlander. Ну, а реализация в очень близком объеме 23,2 тысячи и 22,9 тысячи машин обеспечили четвертое и пятое места соответственно двум моделям Nissan — кроссоверам Qashqai (+15%) и X-Trail (+11%).

Всего же в нашей стране в 2018 году было реализовано 335,4 тысяч новых легковых автомобилей японских марок, что на 17% больше, чем годом ранее. Таким образом, на их долю приходится весомая пятая часть российского рынка.