Рейтинг неудачных внедорожников с полным приводом

У человека несведущего в автомобильной сфере, термин "внедорожник" ассоциируется с автомобилем, которому не страшны никакие испытания.

На самом деле, есть модели в обсуждаемом сегменте автомобилей, надежность которых мягко говоря "хромает".

Возьмем, к примеру, широко рекламируемую модель Nissan X-Trail. Она позиционируется как внедорожник.

На самом же деле, данный автомобиль корректнее было бы отнести к кроссоверам городского типа. На бездорожье такой автомобиль чувствует себя неуверенно.

Еще один "внедорожник" Subaru XV вообще подвержен искривлению кузова. Бывали случаи, когда на неровной дороге пассажиры не могли закрыть двери.

Модель Ford Ecosport также произведена автопроизводителем в ранг внедорожников незаслуженно.

Как показали результаты краш-тестов, машина небезопасна, как для водителя, так и для пассажиров.

А вот в городской черте данный кроссовер весьма неплох.