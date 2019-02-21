Электрический внедорожник Mitsubishi: новое изображение

Компания Mitsubishi Motors опубликовала новое изображение электрического внедорожника Engelberg Tourer, премьера которого запланирована на начало марта в Женеве. Шоу-кар выполнен в стиле концепта Mitsubishi GT-PHEV 2016 года и назван в честь альпийского городка Энгельберг (Гора Ангелов).

На новой фотографии внедорожник выглядит более традиционно и не так футуристично, как GT-PHEV. Его дизайн основан на концепции Dynamic Shield и во многом повторяет стиль серийных моделей: Delica и Xpander. При этом пока не ясно, будет ли у Engelberg техническое сходство с последними концептами Mitsubishi.

Например, e-Evolution, который оснастили тремя электромоторами. Кросс-купе с полным приводом S-AWC и системой контроля вектора тяги также получил виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, который способен самообучаться и давать полезные советы водителю.

До конца следующего года Mitsubishi покажет 11 новинок, из них шесть — полностью новые модели. В этот список уже включены кроссовер Eclipse Cross, а также «кроссвэн» Xpander.