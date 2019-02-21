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Электрический внедорожник Mitsubishi: новое изображение 

Motor.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Mitsubishi Motors опубликовала новое изображение электрического внедорожника Engelberg Tourer, премьера которого запланирована на начало марта в Женеве. Шоу-кар выполнен в стиле концепта Mitsubishi GT-PHEV 2016 года и назван в честь альпийского городка Энгельберг (Гора Ангелов).
На новой фотографии внедорожник выглядит более традиционно и не так футуристично, как GT-PHEV. Его дизайн основан на концепции Dynamic Shield и во многом повторяет стиль серийных моделей: Delica и Xpander. При этом пока не ясно, будет ли у Engelberg техническое сходство с последними концептами Mitsubishi.
Например, e-Evolution, который оснастили тремя электромоторами. Кросс-купе с полным приводом S-AWC и системой контроля вектора тяги также получил виртуального помощника на базе искусственного интеллекта, который способен самообучаться и давать полезные советы водителю.
До конца следующего года Mitsubishi покажет 11 новинок, из них шесть — полностью новые модели. В этот список уже включены кроссовер Eclipse Cross, а также «кроссвэн» Xpander.
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Бортжурнал , Mitsubishi , Mitsubishi Motors
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