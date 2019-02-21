Почему лучше не обгонять машину ГИБДД

Еле плетущийся поток из-за того, что в правом ряду крадется автомобиль с цветографической схемой и красно-синей "люстрой на крыше" — знакомая картина, не правда ли? Если уж решили обгонять, то постарайтесь не нарушить.

Стоит в поле зрения появиться машине ДПС , и даже злостные нарушители превращаются в добропорядочных граждан, чтящих Правила дорожного движения и скоростной режим. Любо-дорого смотреть! Но случается так, что стражи правопорядка едут заметно медленнее потока, и тогда практически все спокойно совершают маневр опережение, который не предусматривает выезд на встречную полосу и обязательного возвращения на ранее занимаемую. Впрочем, в такой ситуации следует быть внимательным и осторожным — если гаишники едут 60-70 км/ч при разрешенных 80 км/ч, то это не означает, что их стоит пролетать на 100 км/ч, пользуясь пока еще "бесплатным" превышением скорости на 20 км/ч. Нет ли в их машине камеры видеофиксации, которая странным образом завышает показания?

Отдельный разговор — обгон, то есть опережение одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу. Не исключено, что еле едущие гаишники провоцируют вас на противоправный маневр, поэтому учитывайте массу факторов — не запрещает ли маневр линия разметки и знаки.

"ПДД требуют снизить скорость при приближении к машине ДПС с включенным проблесковым маячком и только по требованию инспектора остановиться. Но если машина ДПС едет с мигалками (как синими, так и красными) и работает сирена, то нельзя обгонять", — напоминает автоэксперт и юрист Сергей Смирнов. Отдельно стоит сказать о довольно каверзной ситуации, когда автомобиль ДПС имеет цветографическую схему и включенные проблесковые маячки, но при этом движется без выключенного звукового сигнала. Пункт 3.2 Правил гласит: "Запрещается выполнять обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, а также сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)". Казалось бы, чего бояться, когда сирена молчит? Увы, нельзя исключать, что вас не примут после обгона с формулировкой "специальный звуковой сигнал был включен, но водитель его не услышал".

При этом в КоАП нет статьи, которая карала бы именно за непредоставление преимущества машине с красно-синей "люстрой", зато есть наказание за ситуацию с транспортным средством, проблесковые маячки которого синие. Согласно статье 12.17, " Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству, а равно транспортному средству с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей", а также "Непредоставление преимущества в движении транспортному средству, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев".

Есть еще один момент, о котором говорить как-то странно и неудобно, но он, увы, есть. Вы можете выполнить маневр, не нарушив ни одного пункта Правил, но инспектору это просто не понравится. В результате вы рискуете как минимум потерять время на демонстрацию документов и созерцание его недовольной физиономии, ищущей к чему бы придраться.