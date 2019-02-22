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Правила езды по обледенелой дороге 

Car.ru 6 часов назад
Фото: Car.ru
Возможность езды по скользкой дороге на конкретном автомобиле зависит прежде всего от его технических характеристик.
Процесс поведения автомобиля на обледеневшей дороге сильно различается при полном, переднем либо заднем приводе. Также многое зависит от типа машины. Например, автомобиль с кузовом хэтчбек будет кидать на такой дороге, на порядок сильнее, нежели седан или универсал. Причиной такого поведения является их увеличенная длина кузова, что способствуют большей устойчивости. Имеются некоторые моменты, которые следует соблюдать вне зависимости от модели машины.
Самое первое правило — соблюдение безопасной дистанции движения. Этот поможет предотвратить возникновение аварийной ситуации и даст возможность избежать неприятностей. Идеальный расчет дистанции между автомобилями в движении вычисляется по формуле «скорость движения вашего автомобиля, увеличенная в два раза».
Из этого же следует второе правило — не гнать. На скользких зимних дорогах высокая скорость довольно часто становится врагом №1. А при наличии гололеда на дороге, ограничение скоростного режима становится еще более важным.
Правило 3 — все действия выполнять как можно более плавно. При перемещении по скользкой дороге не нужно делать резких движений при помощи руля или педалей, резко тормозить. Следствием этого может стать неуправляемый занос. Также необходимо избегать езды накатом на нейтральной передаче, так как становится невозможным торможение двигателем. Времени на приведение автомобиля в состояние управляемости может просто не хватить.
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