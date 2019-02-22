Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уникальную полноприводную «восьмерку» продают за 2,5 млн рублей 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: auto.youla.ru
ВАЗ-2108 с полным приводом, независимой подвеской, клиренсом в 220 мм, поворотным отвалом для чистки снега, вальцовой щеткой, прицепной емкостью для воды и на гусеничных движителях продается на одном из сервисов бесплатных объявлений за 2,5 млн рублей.
Речь идет о редком автомобиле под названием "Тарзан", созданном для нужд коммунальных компаний на базе "восьмерки" в начале 2000-х.
Конкретный экземпляр был построен в знаменитом КБ Смирнова специально для торжественных мероприятий в честь 90-летия крупнейшей российской авиакомпании, отмечавшегося в 2013-м. Базовым для юбилейной "поделки" стал "Тарзан" с пробегом в 10 тысяч км с дизельным двигателем Peugeot X4D-9SD объемом 1,9 л мощностью 75 л.с., гидроусилителем руля, механизмом подъема — опускания рабочих органов и специальной гидравлической системой для работы дополнительного уборочного оборудования.
В объявлении уверяют, что таких автомобилей было выпущено всего два.
Российская Газета: последние новости
В Петербурге побит пятилетний рекорд производства автомобилей Автолюбители в Киргизии принялись замазывать номера грязью В Москве ночью можно добраться до любой точки города всего за 38 руб.
Комментарии
Бортжурнал , Peugeot
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
ДТП
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Автоледи на тест-драйве разнесла витрину салона
ДТП
Автобус с пассажирами влетел в фуру в Москве
ДТП
Полицейский перекрыл движение из-за хромой собаки
Автоновости
Водитель Tesla выжил в столкновении на скорости 150 км/ч
ДТП
Зеки вытащили малышку из заблокированного авто
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение