Уникальную полноприводную «восьмерку» продают за 2,5 млн рублей

ВАЗ-2108 с полным приводом, независимой подвеской, клиренсом в 220 мм, поворотным отвалом для чистки снега, вальцовой щеткой, прицепной емкостью для воды и на гусеничных движителях продается на одном из сервисов бесплатных объявлений за 2,5 млн рублей.

Речь идет о редком автомобиле под названием "Тарзан", созданном для нужд коммунальных компаний на базе "восьмерки" в начале 2000-х.

Конкретный экземпляр был построен в знаменитом КБ Смирнова специально для торжественных мероприятий в честь 90-летия крупнейшей российской авиакомпании, отмечавшегося в 2013-м. Базовым для юбилейной "поделки" стал "Тарзан" с пробегом в 10 тысяч км с дизельным двигателем Peugeot X4D-9SD объемом 1,9 л мощностью 75 л.с., гидроусилителем руля, механизмом подъема — опускания рабочих органов и специальной гидравлической системой для работы дополнительного уборочного оборудования.

В объявлении уверяют, что таких автомобилей было выпущено всего два.