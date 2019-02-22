Porsche показала, как работает адаптивная аэродинамика нового 911-го

Компания Porsche опубликовала на своем канале в YouTube ролик с демонстрацией работы комплекса адаптивной аэродинамики нового 911-го. Подвижные заслонки в бампере и электронно управляемый спойлер позволяют снизить аэродинамическое сопротивление и сократить тормозной путь.

Заслонки в переднем бампере спорткара полностью закрываются на 70 километрах в час, обеспечивая низкий коэффициент лобового сопротивления. На 90 километрах в час им помогает задний спойлер. После 170 заслонки полностью открываются и спойлер переходит в «боевое» положение, прижимая автомобиль к дороге.

При резком торможении со 170 километров в час задний спойлер также выполняет функцию воздушного тормоза. Вся адаптивная аэродинамика работает в тесном сотрудничестве с активным шасси PASM.