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Porsche показала, как работает адаптивная аэродинамика нового 911-го 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Porsche
Компания Porsche опубликовала на своем канале в YouTube ролик с демонстрацией работы комплекса адаптивной аэродинамики нового 911-го. Подвижные заслонки в бампере и электронно управляемый спойлер позволяют снизить аэродинамическое сопротивление и сократить тормозной путь.
Заслонки в переднем бампере спорткара полностью закрываются на 70 километрах в час, обеспечивая низкий коэффициент лобового сопротивления. На 90 километрах в час им помогает задний спойлер. После 170 заслонки полностью открываются и спойлер переходит в «боевое» положение, прижимая автомобиль к дороге.
При резком торможении со 170 километров в час задний спойлер также выполняет функцию воздушного тормоза. Вся адаптивная аэродинамика работает в тесном сотрудничестве с активным шасси PASM.
Porsche 911 восьмого поколения дебютировал в конце ноября. Спорткар сохранил внешность предшественника, получил более мощные двигатели, новый салон с элементами дизайна в духе 911-го из 70-х и впервые — систему ночного видения с тепловизором.
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Бортжурнал , Porsche 911 , Porsche
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