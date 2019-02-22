«Дата определена»: когда начнется продажа билетов на поезда в Крым

Первый пассажирский поезд пройдет по Крымскому мосту 8 декабря 2019 года, а продажа билетов начнется в сентябре. С «большой земли» через Керченский пролив будут ходить 11 пар пассажирских поездов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Кисловодска в Севастополь, Симферополь, Феодосию и Евпаторию. Кроме того, столицы РФ и Крыма будет соединять двухэтажный поезд, способный вместить около 900 человек.

Продажа билетов на первый пассажирский состав из материковой России в Крым начнется в сентябре 2019 года. Об этом заявил начальник дирекции по обслуживанию пассажиров «Крымской железной дороги» Владимир Резниченко в ходе заседания круглого стола на V Межрегиональной выставке «Крым. Сезон — 2019», передает ФАН.

«Дата определена. И нет никаких сомнений, есть полное понимание, что 8 декабря первый поезд придет в Крым», — подчеркнул Резниченко.

Он добавил, что продажа билетов на поезда обычно открывается за 45 суток до отправления, но по особой договоренности первые «крымские» билеты начнут продавать за 90 дней от первого поезда.

В Крыму билеты на поезда дальнего следования будут продавать сразу в 22 пунктах: на всех железнодорожных вокзалах и станциях районного значения, а также в Судаке и Ялте. Перевозки на полуостров по железной дороге будет осуществлять отдельная транспортная компания — подрядчика определят до конца марта. «Крымские железные дороги» не будут владеть подвижными составами, но отвечают за инфраструктуру в Крыму, добавил Резниченко.

По железнодорожному мосту через Керченский пролив будут ходить 11 пар пассажирских поездов. В Крыму их будут принимать Феодосия, Евпатория, Симферополь и Севастополь. На «Большой земле» в Крым поездом можно будет отправиться из Москвы, Санкт-Петербурга, Кисловодска и Екатеринбурга.

Между Симферополем и Москвой будет ходить двухэтажный поезд из 14 купейных и спальных вагонов. В нем смогут уместиться 882 пассажира. Цены при этом будут «не выше, чем в среднем по России».

В середине января 2019 года глава совета директоров компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг сообщил журналистам, что монтаж пролетов железнодорожной части Крымского моста выполнен более чем на 90% от общего объема работ. При этом на готовые участки уложено около 1/3 от общей протяженности железнодорожного полотна.

19-километровый железнодорожный путь в Крым строят более 6500 инженеров и рабочих, помогают им в этом более 500 единиц техники. Министр транспорта России Евгений Дитрих в свою очередь пообещал максимально «ускорить проведение работ там, где это возможно», отмечает НСН.

Еще в середине прошлого лета информационный центр «Крымский мост» сообщил о том, что 300 из 307 опор для строительства железнодорожной части Крымского моста уже сформированы. На сайте указали, что работы ведутся круглосуточно и без выходных одновременно на восьми участках трассы.

«Почти за 30 месяцев погружены все сваи, сформированы 300 из 307 железнодорожных опор высотой от пяти до 35 метров, собрано свыше 110 тысяч тонн из 160 тысяч тонн металлоконструкций пролетов», — отметили в инфоцентре.

Работы с установкой пролетов на морских участках планируется завершить в первом квартале 2019 года. Также предполагается, что до конца 2018 года новая железнодорожная ветка на Таманском полуострове создаст условия для движения технологических поездов, которые будут помогать в строительстве железнодорожной части Крымского моста, а также обслуживать производственные нужды портов Тамани.

В 2019 году также планируется ввести объект во временную эксплуатацию и запустить рабочее движение поездов по нему. Со стороны Крыма железнодорожники проводят к мосту через Керченский пролив двухпутную дорогу протяженностью 18 км. Она состоит из 27 искусственных сооружений, в том числе моста и пяти путепроводов.

Крымский мост был открыт для движения автомобилей президентом России Владимиром Путиным 15 мая 2018 года. Произнеся торжественную речь перед строителями моста через Керченский пролив, Путин сел за руль апельсинового цвета КАМАЗа с российскими триколорчиками на кабине и стремительно проехал из Тамани в Крым, где выступил перед строителями моста.

Путин назвал день открытия моста историческим — поскольку «и при царе-батюшке, и в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е» возвращались к идее построить мост в Крым — и вот «чудо свершилось». Отметим, что император Николай II рассматривал идею проекта моста через остров Тузла в 1903 году, но реализации масштабного инфраструктурного проекта помешала начавшаяся Русско-японская война и революция 1905-го года, а после — и вспыхнувшая в 1914-м году Первая мировая война с Февральской и Октябрьской революциями 1917 года и Гражданской войной.