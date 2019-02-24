Автоэксперты рассказали, какого ремонта требует «подснежник»

Если автомобиль простоял всю зиму на одном месте без движения, ремонта не избежать, уверяют эксперты портала «Автовзгляд»

В статье приведён перечень неисправностей, которые гарантированно возникают в «подснежниках».

По наблюдениям специалистов, появление платных парковок на центральных улицах крупных городов привело к тому, что во дворах возросло количество «подснежников» — автомобилей, месяцами не двигающихся с места. Тем, кто захочет реанимировать машину с приходом тепла придётся вплотную заняться её диагностикой, уверяют эксперты.

Первым делом автовладельцу необходимо обратить внимание на уровень и качество масла в двигателе. Зачастую после длительной стоянки присадки окисляются, в результате происходит расслоение жидкости в картере и выпадение осадка на дно.

Также водителю стоит приготовиться к замене сальников и уплотнений в моторе. В отсутствие регулярной смазки они пересыхают, теряют эластичность и зачастую трескаются, приходя в полную негодность, в результате чего образуются подтёки.

Специалисты советуют сменить топливо в баке. Несмотря на то, что горючее не теряет свойств при холодных температурах, в течение долгих месяцев простоя на стенках бака может неоднократно образовываться конденсат. Использовать бензин, смешанный с водой, эксперты не рекомендуют.

Наконец, одна самых из распространённых проблем у «подснежников» — выход из строя аккумуляторной батареи. За долгое время простоя с большой долей вероятности могут осыпаться пластины. В этом случае автовладельцу придётся приобрести новый аккумулятор. Если повезёт, то хозяин «подснежника» может отделаться только полной разрядкой батареи, что, по словам экспертов, случается крайне редко.