Суеверия водителей, во что они верят

Автомобилисты, также как и все делятся на тех кто суеверный и верит в приметы и тех, кто ни во что не верит.

Наиболее распространённая примета, которой подвержены большинство водителей— это помывка транспортного средства. Говорят что, как только помоешь автомобиль, сразу же пойдет дождь. Конечно же, это всего лишь совпадение.

Машина требует такого же внимания, как и женщина. Многие водители боготворят и называют женским именем своего железного коня. Наверное, это действительно правильно, так любая техника лучше работает, когда за ней должный уход и забота.

Некоторые никогда не говорят свое точное время прибытия, в конечную точку. Это связано с тем, что дорога полна неожиданностей и автомобиль может подвести, либо случится неприятный инцидент.

Когда едешь за грибами, на рыбалку или охоту, не взяв с собой лопату— обязательно застрянешь. Здесь можно поспорить, потому что кроме лопаты есть и другие необходимые аксессуары (например насос).

Черная кошка перебегает дорогу, обязательно необходимо свернуть и проехать по другому маршруту. Это уже личное дело каждого, а чёрная кошка, что здесь такого. Нормальное животное, просто своеобразного окраса.

Некоторые говорят, что считать деньги в автомобиле плохая примета, обязательно будет штраф. В настоящее время большая часть автомобилистов пользуется безналом.

Очень суеверные говорят, что запчасти с автомобилей, побывавших в ДТП, приносят несчастье. Данное суеверие трудно определить, так как многие запчасти автомобилисты, с целью экономии, приобретают на разборках. На них не церемонятся с какого транспортного средства продавать детали.

В качестве оберега некоторые возят в бардачке или где то ещё, в своём транспортном средстве, оберег в виде гвоздя или подобного предмета. Скорее всего, он когда-то проколол одно из колес.

Рассказывать об увиденном ДТП не стоит, иначе сам попадешь в подобную ситуацию. Следует добавить, что ещё хуже снимать всё происшедшие на видеокамеру и потом публично показывать.

Еще одна, немаловажная примета, когда птицы пачкают лобовое стекло. Говорят это к деньгам.