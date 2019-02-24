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Лучшие и худшие электромобили в 2019 году 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
День ото дня популярность электромобилей в современном мире только возрастает. Вне зависимости от желания людей, данная тенденция будет становиться только сильнее.
Даже на рынке России, по прогнозам автодилеров, планируется рост продаж автомобилей такого типа. На европейском же рынке они становятся довольно неплохой альтернативой машинам с бензиновыми и дизельными двигателями, ввиду становящихся все более жесткими экологических норм.
На данный момент, основным фактором, сдерживающих покупателей от приобретения такого автомобиля, является небольшое количество мест для зарядки, а также невозможность проехать большое расстояние на одной зарядке аккумулятора.
Тем не менее, со временем данные вопросы становятся уже не настолько острыми. На одной зарядке автомобиля можно проехать расстояние до 300 километров, а количество станций для зарядки разительно возросло.
Какие же электромобили стоит приобретать в этом году, а от каких лучше воздержаться?
Hyundai Oniq. Этот автомобиль представляет собой бюджетную версию в ее классическом понимании, доступную для приобретения сразу в трех вариантах исполнения элеткродвигателя, а именно мягкой гибридной, заряжаемой гибридной и полностью электрической. Одной зарядки аккумулятора хватает на 280 км пути.
BMW i3. Данная модель представлена на автомобильном рынке уже на протяжении шести лет, а значит основные недоработки уже должны быть устранены производителем. Автомобиль обладает современным дизайном, а внешние детали из карбона и алюминия дают возможность существенно облегчить его, компенсировав вес аккумуляторных батарей.
Volkswagen e-Up. Данный автомобиль является неплохим транспортным средством для перемещения по городским улицам. Даже несмотря на отличный уровень управляемости и маневренности, его соотношение цена/качество оставляет желать лучшего. При стоимости в 27 тысяч евро и возможности пробега на одной зарядке в 100 километров, она не отвечает должному уровню для успешной конкуренции.
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Бортжурнал , BMW i3 , Hyundai , BMW , Volkswagen
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