Тахографы будут объединены в единую систему 

Недобросовестным водителям и работодателям будет гораздо сложнее скрывать условия и режим труда, из-за нововведений тахографов.
Правительство Российской Федерации приняло национальный проект, имеющий название "безопасные и качественные дороги России". Он имеет один пункт, связанный с тахографом транспортного средства. В нём популярно рассказывается, какими способами и методами, правительство Российской Федерации планирует прийти к объединению всех тахографов, которые установлены на грузовых автомобилях, передвигающихся по дорогам Российской Федерации. Проект предполагают полностью реализовать в течение следующих шести лет.
Цель такой необычной инициативы является попытка кардинально изменить безопасность дорожного движения и снизить уровень ДТП. Составленная статистика, аналитическими сотрудниками ГИБДД, показывает, что наиболее часто инциденты и ДТП происходят с участием грузовых транспортных средств.
В настоящее время, данные карт тахографа, которые установлены на грузовых автомобилях, регулярно отправляются вручную перевозчиками. Формат носит электронный вид. Кроме этого, к любому тахографу может получить физический доступ уполномоченный сотрудник государственной инспекции безопасности дорожного движения, а также Ространснадзора, при остановке и проведении проверок транспортного средства, оборудованного устройством.