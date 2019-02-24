ТОП-5 идеальных авто с пробегом для домохозяек

Эксперты поставили перед собой задачу: выяснить, какие подержанные автомобили могут подойти женщинам, обеспечивающим домашний уют. То есть домохозяйкам.

При этом был выбран ценовой критерий: стоимость машины не должна быть больше полумиллиона рублей. Вот какие получились результаты ТОП-5.

Лидером стал Nissan Note, появившийся на рынке в 2005 году. Вскоре последовал рестайлинг с новыми фонарями, приборной панелью и мультимедийной системой. Автомобиль имеет мотор на 1,4 или 1,6 литра.

Вслед за ним расположился Renault Scenic . Модель вывели в свет еще в 2003 году. Она отличается просторным и вместительным салоном, рассчитанным на 5 или 7 мест. Можно выбрать версию с дизельным или бензиновым мотором.

Пьедестал также получил Ford Focus образца 2002 модельного года. Однако за 500 тысяч рублей можно найти поколение 2012 года.

Четвертая позиция находится у Kia Soul, выпуск которого начался в 2008 году. На выбор предлагаются варианты с бензиновым или дизельным двигателем. Специалисты рекомендуют покупать машины 2009 или 2010 года производства. Их можно найти как раз за 500 тысяч.