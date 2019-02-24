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ТОП-5 идеальных авто с пробегом для домохозяек 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Эксперты поставили перед собой задачу: выяснить, какие подержанные автомобили могут подойти женщинам, обеспечивающим домашний уют. То есть домохозяйкам.
При этом был выбран ценовой критерий: стоимость машины не должна быть больше полумиллиона рублей. Вот какие получились результаты ТОП-5.
Лидером стал Nissan Note, появившийся на рынке в 2005 году. Вскоре последовал рестайлинг с новыми фонарями, приборной панелью и мультимедийной системой. Автомобиль имеет мотор на 1,4 или 1,6 литра.
Вслед за ним расположился Renault Scenic. Модель вывели в свет еще в 2003 году. Она отличается просторным и вместительным салоном, рассчитанным на 5 или 7 мест. Можно выбрать версию с дизельным или бензиновым мотором.
Пьедестал также получил Ford Focus образца 2002 модельного года. Однако за 500 тысяч рублей можно найти поколение 2012 года.
Четвертая позиция находится у Kia Soul, выпуск которого начался в 2008 году. На выбор предлагаются варианты с бензиновым или дизельным двигателем. Специалисты рекомендуют покупать машины 2009 или 2010 года производства. Их можно найти как раз за 500 тысяч.
Наконец, последняя строчка у Peugeot 307. Автомобиль отличается своим дизайном и практичностью.
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Бортжурнал , Nissan , Nissan Note , Renault Scenic , Kia , Kia Soul , Ford Focus , Peugeot , Peugeot 307 , Renault
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