ТОП-5 автомобилей, которые быстро ржавеют

Коррозия кузова и других частей свойственна многим моделям.

Издание Drivenn подобрало пятерку машин, в которых неприятное явление проявляется раньше всего.

Выборка построена из автомобилей, ржавчина на которых обнаруживается уже через три года после приобретения транспортного средства. Открывает грустный список УАЗ «Патриот».

Несмотря на то, что производитель борется с коррозией и постоянно улучшает качество лакокрасочного покрытия, проблема не исчезает. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют обработать специальным составом участки, входящие в зону риска.

Второе место у Lifan X60 . Эта модель входит в число лидеров среди «китайцев» по частоте обнаружения участков ржавчины. Найти на вторичном рынке машину в идеальном качестве достаточно сложно.

Третья позиция у Lada Granta . Тут коррозии подвержены, в основном, элементы подвески. Между тем, краска держится сравнительно нормально.

Четвертая строчка у Renault Duster . Автомобиль получает участки ржавчины вследствие езды по бездорожью. Дело в том, что слой краски на сварных швах кузова достаточно хрупкий и быстро откалывается.