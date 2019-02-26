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Ford тестирует кроссовер на базе Fiesta 

Car.ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Car.ru
Именитый американский автобренд Ford приступил к дорожным испытаниям нового компакт-кроссовера на базе линейки Fiesta.
Считается, что данная новинка сменит на рынке модель EcoSport.
Кузов тестового кроссовера покрыт плотным камуфляжем. Поэтому шпионские снимки ситуацию никак не прояснили.
Мы можем видеть большие колеса и увеличенный дорожный просвет. Независимые дизайнеры представили свою версию того, как может выглядеть новый кроссовер от Ford.
Новинка будет собираться на той же платформе, что и Fiesta. Следовательно и моторная линейка будет аналогичной. В базовом исполнении будет предлагаться полуторалитровый «атмосферник», в топовом — однолитровый турбомотор EcoBoost.
В роли трансмиссии вероятнее всего будет предлагаться шестиступенчатая механическая или автоматическая коробка.
Презентация обсуждаемого компакт-кроссовера состоится уже в этом году. Ориентировочная цена составит около 16 000 евро (в рублях — около 1,2 миллиона).
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Бортжурнал , Ford
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