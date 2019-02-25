Длительный тест Volvo V90 Cross Country: считаем расходы и с неохотой расстаемся со шведским универсалом

В прошлой части мы познакомились со шведским «сараем» Volvo V90 Cross Country и поездили на нем по городу. С автомобилем настолько быстро нашелся общий язык и взаимопонимание, будто встретил старого приятеля. Того самого «двести сорокового», который подкачался, приоделся и обзавелся всякими модными электронными гаджетами. Вот только у заднеприводного «старичка» с поездками вне асфальта были проблемы, а нынешний «Кросс Кантри» с увеличенными дорожным просветом, полным приводом вообще строит из себя покорителя всяких «бах» и «трофи». Проверим, насколько «вседорожным» может быть самый вседорожный из универсалов Volvo?

Двести десять миллиметров дорожного просвета — это много. Особенно для универсала. С таким показателем Volvo V90 Cross Country становится на одну ступеньку с серьезными вседорожниками, но пусть вас вас не вводят в заблуждение обвес из неокрашенного пластика и псевдозащитные накладки «под металл». Тягаться с «серьезными парнями» этому автомобилю не под силу: углы въезда и съезда не достигают серьезных величин (19 и 21,3 градуса соответственно), примерно соответствуя показателями таких машин, как Kia Sorento Prime, почти трехметровая колесная база может доставить неприятности на перегибаха, а масса в две тонны — на раскисшем и вязком покрытии.

Харкордное барахтанье в грязи — это не для него. Но, тем не менее, он справляется, а «зубастые» зимние «шиповки» Yokohama продолжают загребать мягкий грунт, продвигая машину вперед. Универсал двигается даже с вывешенными колесами, удачно имитируя блокировки и продолжая ползти вверх. И это даже без активации специального «внедорожного» режима.

Если выбрать барабанчиком на центральном тоннеле режим Off-Road, то реакции на нажатие педали газа у «Кросс Кантри» станут мягче, чуть «расслабится» руль, включится ассистент спуска с горы, который автоматически будет притормаживать автомобиль, а на задние колеса электроника станет перекидывать чуть больше момента. Этот режим отключится сам при росте скорости, хотя он, как показалось, и не особенно нужен — универсал прекрасно справляется с бездорожьем даже в обычном «Комфорте».

Проехать на пикник по раскисшей грязной дороге, снегу или гравию, либо забраться на небольшой косогор — не проблема. Надо лишь быть внимательнее к длинным свесам, чтобы ничего не зацепить.

Для того чтобы доставить на этот самый пикник все необходимое для всей семьи, нужен большой багажник. И у «Кросс Кантри» он идеальный. Низкая погрузочная высота (68 сантиметров), правильная форма, ниши на боковинах, лючок для длинномеров, двухметровая площадка с ровным полом для перевозки груза (если сложить задние сиденья, для чего в багажнике предусмотрены отдельные кнопочки), подпол с небольшим органайзером и даже специальное отделение для пакетов, спрятанное за подъемной крышечкой. Очень круто, что доплата за топовую аудиосистему Bowers & Wilkins никак не отразится на объеме багажника — сабвуфер не виден и не мешается, поскольку именно ради этого был интегрирован в кузов.

Но у главного конкурента «Кросс Кантри» —

— багажник еще больше! При поднятых сиденьях второго ряда объем грузового отсека на сто литров больше, чем у Volvo (640 литров), а при сложенных — почти на 300 литров (1820 литров)! Но вот цена… Базовый 195-сильный дизельный «Мерс» стоит на миллион рублей дороже 190-сильного «шведа» в стандартной комплектации.

Конкурент:

Mercedes-Benz E-Класс All Terrain

Раньше среди конкурентов Volvo V90 Cross Country и Mercedes-Benz E-Класс All Terrain числился универсал

Audi A6 allroad quattro, но модель недавно сменила поколение и для нее вседорожный вариант еще не представлен. Тем не менее, у дилеров еще можно найти предыдущие «олроуды» по цене 4,8-5,3 миллиона рублей. Конкуренция в этом сегменте, как мы видим, не очень большая. А Volvo, даже с учетом опций, может получиться выгоднее Мерседеса. Главное не переусердствовать с галочками в конфигураторе.

Теперь пришло время подсчитать стоимость владения «Кросс Кантри». Как обычно мы считаем расходы для москвича старше 22 лет, который за рулем уже больше трех лет и в среднем проезжает за год 20 000 километров. Страховка — средняя по рынку для компаний с рейтингом А+ и выше.

Расходы владельца Volvo V90 Cross Country в первый год эксплуатации

Гарантия на автомобиль — три года или 100 000 километров пробега.

Плановое техобслуживание проводится раз в год или 20 тысяч километров пробега. При этом в дилерских центрах рекомендуют через три месяца после покупки (или тысячу километров) приехать на «нулевое» ТО, причем бесплатное. На нем проверяют работу электрооборудования, омывателей, дворников, а также износ резины и давление в шинах, уровень эксплуатационных жидкостей.

Как оказалось, у Volvo относительно недорогое Каско, а общая стоимость эксплуатации оказалась даже ниже, чем у маленького дизельного кроссовера BMW X2 и седана Genesis G70, которые недавно побывали на наших тестах.

Расход топлива Volvo V90 Cross Country ни разу не поднимался выше десяти литров на «сотню». Худший результат при исключительно городской эксплуатации — 9,6 литра. Лучший (с учетом трассы) — 8,4 литра.

При этом мне достаточно мощности двигателя (для которого, кстати, есть официальная прошивка от Polestar), мне нравится комфорт и тишина в салоне, большой и удобный багажник (как и общая продуманность салона в целом), а также то, как на «Кросс Кантри» удобно ехать «на дальняк». В минусы, пожалуй, можно записать только подтупливающий «автомат», который постоянно хочется перевести в «спорт», чтобы хоть как-то взбодрить его нордический характер, да не самую веселую управляемость. И цены, конечно же.

С другой стороны, даже с учетом опций «Вольво» получится дешевле Mercedes-Benz E-Класс All Terrain. И Audi, когда наконец получит «вседорожный» вариант, тоже вряд ли станет доступнее нынешних машин. Из V90 Cross Country можно легко выкинуть все лишние «приблуды», сэкономив миллион рублей и снизив цену до 4,1-4,2 миллиона.

Если же не брать во внимание вопросы ценообразования и прочие связанные с ним вещи, то «Кросс Кантри» не разочаровал: я с удовольствием буду его вспоминать, как и свой первый Volvo — 240-й универсал. А V90 включу в личный рейтинг, как один из лучших семейных «гран туризмо» и вообще самых ненапряжных автомобилей для всей семьи. Мне кажется, он этого достоин. /m Технические характеристики

Volvo V90 Cross Country