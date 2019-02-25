Причины неисправностей дворников

Стеклоочистители это одна из самых важных частей транспортного средства, прежде всего они необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и хорошего обзора водителя.

К сожалению, в автомобиле нет ни одного узла, детали или агрегата, которые были бы вечны и не выходили из строя.

В процессе работы дворники оставляют полосы воды на стекле. Это происходит по одной причине — нарушение резиновой кромки щёток. В это пространство может попасть грязь или песок, со временем поцарапать покрытие стекла. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу же заменить щётки.

Лёд или снег покрыл стеклоочистители. В результате большого обледенения или налипания толстого слоя, дворник становится тяжелым и моторчику трудно с этим справляться. Как вариант, он может сгореть. Необходимо очищать от льда и снега.

Не работает мотор дворников. Существует несколько причин. Возможно повреждена проводка либо сам моторчик. Для исправления ситуации потребуется замена.

Иногда двигатель стеклоочистителя может быть перегружен , происходит скачок напряжения и защитный предохранитель перегорает. Для этого он и существует. В предохранительной коробке всегда есть запасной. В том случае, когда неисправность повторяется, необходимо обратиться к специалисту, возможно нарушение электроцепи.