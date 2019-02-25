Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Причины неисправностей дворников 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Стеклоочистители это одна из самых важных частей транспортного средства, прежде всего они необходимы для обеспечения безопасности дорожного движения и хорошего обзора водителя.
К сожалению, в автомобиле нет ни одного узла, детали или агрегата, которые были бы вечны и не выходили из строя.
В процессе работы дворники оставляют полосы воды на стекле. Это происходит по одной причине — нарушение резиновой кромки щёток. В это пространство может попасть грязь или песок, со временем поцарапать покрытие стекла. Чтобы этого не произошло, необходимо сразу же заменить щётки.
Лёд или снег покрыл стеклоочистители. В результате большого обледенения или налипания толстого слоя, дворник становится тяжелым и моторчику трудно с этим справляться. Как вариант, он может сгореть. Необходимо очищать от льда и снега.
Не работает мотор дворников. Существует несколько причин. Возможно повреждена проводка либо сам моторчик. Для исправления ситуации потребуется замена.
Иногда двигатель стеклоочистителя может быть перегружен, происходит скачок напряжения и защитный предохранитель перегорает. Для этого он и существует. В предохранительной коробке всегда есть запасной. В том случае, когда неисправность повторяется, необходимо обратиться к специалисту, возможно нарушение электроцепи.
Бывает так что дворники либо замирают на месте, либо уходят за пределы рамки стекла. Происходит это из-за того, что они слетают со штифта крепления. Чаще всего, причиной является ослабленная гайка крепления, которую необходимо потуже затянуть ключом.
Car.ru: последние новости
ТОП-5 автомобилей, которые быстро ржавеют ТОП-5 идеальных авто с пробегом для домохозяек Отзыв владельца об автомобиле Land Cruiser 200
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Видео
В автомобили Tesla добавили «собачий режим»
Автоновости Другое
Автокран упал на проезжую часть в центре Москвы
ДТП
ДТП с участием кортежа Додона попало на видео
ДТП
Перепутавший педали водитель разнес кафе
ДТП
«Надышался шариками»: страшное ДТП в Петербурге
ДТП Статьи
Автобус и грузовик столкнулись в Новой Москве
ДТП
Автомобили Путина отдадут арабам
Бортжурнал
Пьяные полицейские попали в аварию под Улан-Удэ
ДТП
В Москве придумали альтернативу платным парковкам
Автоновости
Автоледи на тест-драйве разнесла витрину салона
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение