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Видео: два быстрейших кроссовера Нюрбургринга сравнили в дрэге 

Motor.ru 4 часа назад
Фото: Motor.ru
Top Gear организовал дрэг-заезд между двумя быстрейшими кроссовера Нюрбургринга: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Mercedes-AMG GLC 63 S. Они оба оснащены 510-сильными двигателями, полным приводом и разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды.
Под капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ трудится 4,0-литровая битурбо «восьмерка» мощностью 510 сил и 700 Нм момента. Первую «сотню» кроссовер разменивает через 3,8 секунды. Максимальная скорость с опцией AMG Driver’s Package — 280 километров в час.
«Заряженный» Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен 2,9-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час кроссовер разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость равна 285 километрам в час.
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Бортжурнал , Alfa Romeo Stelvio , Alfa Romeo
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