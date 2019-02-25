Видео: два быстрейших кроссовера Нюрбургринга сравнили в дрэге

Top Gear организовал дрэг-заезд между двумя быстрейшими кроссовера Нюрбургринга: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio и Mercedes-AMG GLC 63 S. Они оба оснащены 510-сильными двигателями, полным приводом и разгоняются до «сотни» за 3,8 секунды.

Под капотом Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ трудится 4,0-литровая битурбо «восьмерка» мощностью 510 сил и 700 Нм момента. Первую «сотню» кроссовер разменивает через 3,8 секунды. Максимальная скорость с опцией AMG Driver’s Package — 280 километров в час.

«Заряженный» Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio оснащен 2,9-литровым твин-турбо двигателем V6, выдающим 510 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента. С места до ста километров в час кроссовер разгоняется за 3,8 секунды, а его максимальная скорость равна 285 километрам в час.