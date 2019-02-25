Mercedes-Benz Sprinter в России получил полный привод

Mercedes-Benz начал комплектовать российские фургоны и микроавтобусы Sprinter текущего поколения системой полного привода: прием заказов на новинки уже стартовал. Помимо возможности подключить переднюю ось "Спринтеры" получили еще и улучшенную геометрию кузова.

Передняя ось в случае со "Спринтером" может быть подключена переключателем на передней панели на скорости до 10 км/ч. При этом 65% тяги остается на задней оси, но сопровождающая систему полного привода функция регулировки тягового усилия 4ETS может автоматически подтормаживать одно или несколько потерявших сцепление колес, перераспределяя тягу между остальными. Утверждается, что эта система способна заменить блокировки сразу трех дифференциалов — межосевого и двух межколесных.

Полноприводный "Спринтер" получил возможность кратковременного отключения антипробуксовочной системы, что должно повысить его умение справляться с дорожными неприятностями. Однако при достижении скорости в 40 км/ч система автоматически вернется к работе. В качестве опции для повышения проходимости микроавтобус можно снабдить понижающей передачей, которая снижает передаточное отношение на 42%, и ассистентом помощи при спуске.

Отмечается, что вместе с системой полного привода Mercedes-Benz Sprinter получил и модернизированную ходовую часть. Модернизация проявилась в заметном увеличении дорожного просвета и, как следствие, улучшении геометрических характеристик: углы въезда и съезда стандартного "Спринтера" теперь составляют 26 и 25 градусов соответственно против 16 и 17 градусов у заднеприводного, а угол рампы вырос с 14 до 23 градусов. Производитель оценивает улучшение способности фургона к преодолению подъемов в 20%.

Стоит также отметить, что масса фургона с появлением системы полного привода увеличилась на 140 кг.

В Mercedes-Benz уже заявили, что стоить полноприводный Sprinter будет как минимум 3 759 000 рублей.