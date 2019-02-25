Определены 10 самых массовых в России автомобилей

Мнение о том, что наши соотечественники сплошь и рядом давно и бесповоротно пересели на иномарки, глубоко ошибочно, а пример Москвы и Питера отнюдь репрезентативен для всей России. "Рулят" по-прежнему отечественные марки.

К такому выводу можно прийти, проанализировав результаты исследования, проведенного аналитическим агентством "Автостат". Было подсчитано, каких моделей автомобилей зарегистрированно в России больше всего.

Согласно публикуемым данным, статус лидера, подтверждая справедливость народных мудростей "Своя рубашка ближе к телу" и "Старый конь борозды не испортит", сохраняет старый добрый седан Lada 2107: по состоянию на 1 января 2019 года счастливыми обладателями этого автомобиля в России являются почти 1 730 тысяч собственников. Второе место занимает еще один ветеран нашего автопрома и рынка — Lada 2106 с очень близким результатом (более 1 526 тысяч машин).

На третьей строке рейтинга — трехдверная Lada 4x4, который зарегистрирована в количестве более 1 022 тысяч (и которая, напомним, по данным другого недавнего исследования, менее других в своем сегменте теряет в цене. Отмечается, что на начало нынешнего года лишь эти три автомобиля насчитываются в количестве, превышающем 1 млн экземпляров каждый. Общее же их число составляет почти 4,3 млн, а это почти 10% всех легковых машин в России.

Показатели остальных вошедших в десятку моделей находятся ниже миллионной отметки, но следующие три позиции также занимает продукция АвтоВАЗа : это Lada 2109 (849,2 тысяч экз.), Lada 2110 (828,9 тысяч экз.), Lada 2114 (772,8 тысячи экз.).

Лидер аналогичного подсчета, проведенного только среди иномарок — Kia Rio — в общем зачете лишь на седьмом месте (752 тысячи экз.). За ним расположились Hyundai Solaris (739,2 тысяч экз.) и Ford Focus (737,2 тысяч экз.). Ну, а замыкает десятку самых популярных в России легковушек, опять же, отечественная "старушка" Lada 2105 (724,7 тысячи экз.).

Всего же по состоянию на 1 января 2019 года в нашей стране насчитывалось 43,5 млн легковых автомобилей.