Причины не выбирать автомобиль с мощным мотором

Согласно мнению автомобильных блогеров, решающим фактором при выборе автомобиля должна быть его надежность, а не мощность мотора. Конечно же немаловажным фактором является и цена.

Наиболее часто мощные машины выбирают неопытные молодые водители, которые пересаживаются в настоящий автомобиль с игровой компьютерной симуляции, где мощь решает все. Такой автомобиль всегда будет стоить дороже.

Серьезным аргументом является также и размер транспортного налога.

На фоне постоянного роста цены на топливо, выбирать более мощный, а значит и более прожорливый автомобиль невыгодно.

Есть вопросы и к долговечности мощных агрегатов, которые ненасытные автовладельцы стремятся оснастить всевозможными ускорителями и наддувами.

Покупка мощной машины еще и бесполезна для РФ. Ведь скоростных трасс у нас не так уж и много.

И наверное самый "железный" аргумент — это безопасность. Все мы понимаем, что агрессивная езда на мощном автомобиле, может закончится трагедией.