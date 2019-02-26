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Причины не выбирать автомобиль с мощным мотором 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
Согласно мнению автомобильных блогеров, решающим фактором при выборе автомобиля должна быть его надежность, а не мощность мотора. Конечно же немаловажным фактором является и цена.
Наиболее часто мощные машины выбирают неопытные молодые водители, которые пересаживаются в настоящий автомобиль с игровой компьютерной симуляции, где мощь решает все. Такой автомобиль всегда будет стоить дороже.
Серьезным аргументом является также и размер транспортного налога.
На фоне постоянного роста цены на топливо, выбирать более мощный, а значит и более прожорливый автомобиль невыгодно.
Есть вопросы и к долговечности мощных агрегатов, которые ненасытные автовладельцы стремятся оснастить всевозможными ускорителями и наддувами.
Покупка мощной машины еще и бесполезна для РФ. Ведь скоростных трасс у нас не так уж и много.
И наверное самый "железный" аргумент — это безопасность. Все мы понимаем, что агрессивная езда на мощном автомобиле, может закончится трагедией.
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