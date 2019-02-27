Toyota запустит гибридный автомобиль в Индии

Чтобы соответствовать новым нормам CAFE, к 2022 году Toyota Kirloskar Motor (TKM) расширит свою линейку гибридных электромобилей (HEV) и запустит гибридный электромобиль (PHEV).

Нынешний состав TKM состоит из двух электрифицированных автомобилей, как полных, так и гибридов.

А именно, Camry Hybrid и Prius.

Они очень дороги для Индии и не продаются в больших количествах. Тем не менее, компания настроена на расширение своего ассортимента электромобилей.

«У нас есть огромная линейка продуктов в мире гибридных, гибридных подключаемых модулей и электромобилей EV, некоторые из которых мы привезем в Индию», — заявил вице-управляющий Toyota Kirloskar Motor Н Раджа.

В С-сегменте TKM продает Prius и Corolla Altis в Индии. Вполне возможно, что седан Corolla двенадцатого поколения, у которого отсутствует опция дизельного двигателя, будет предлагаться с полностью гибридной трансмиссией на индийском рынке.

Гибридный вариант седана Toyota Corolla двенадцатого поколения (Toyota Corolla Altis) использует абсолютно новую 2,0-литровую гибридную систему, которая развивает 180 л.с. и 190 Нм крутящего момента.

Во всем мире Toyota предлагает Prius Prime / Prius PHV в С-сегменте. Этот гибридный электромобиль имеет чистый электрический диапазон (NEDC) 63 км.

Также сообщается, что внедорожник C-сегмента и MPV C-сегмента от Toyota планируется запустить в Индии.