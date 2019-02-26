В России оценили популярность моделей по их массовости

По состоянию на январь 2019 года в России на учете стоят почти 52 миллиона транспортных средств.

Выборка из статистических сведений позволяет назвать самые массовые автомобили. Косвенно эти цифры свидетельствуют о популярности моделей недавнего прошлого и настоящего времени.

Первую тройку уверенно оккупировали популярные представители Lada . Классическая модель ВАЗ-2107 представлена более чем 1,7 миллионом экземпляров. Ее предшественница «шестерка» отстала всего на 100 тыс. экземпляров. На третьей позиции расположилась «Нива». Машины с колесной формулой 4×4 разных модификаций состоят на учете в количестве более 1 миллиона штук.

ВАЗ-2109 — почти 850 тыс. ;

машины «десятого» семейства — около 829 тыс. ;

ВАЗ-2114 — 772,8 тыс. ;

KIA Rio — 752 тыс. ;

Hyundai Solaris — почти 740 тыс. ;

Ford Focus — 737,2 тыс. ;

«пятерки» — 724,7 тыс. Среди ближайших преследователей расположились модели (в тысячах штук):

В первую десятку не входит ни один современный представитель Lada. Группа Granta даже после «объединения» с Kalina не смогла побить результаты «жигулевской классики». А продвижению семейства Vesta будет препятствовать скорое обновление модельного ряда.

Еще одним очевидным фактом является доминирование на российском рынке автомобилей бюджетного класса. Эта тенденция еще долго будет сохраняться.