Компания Yamaha добавила красок мотоциклу Tracer 900

Представители японской мотоциклетной компании Yamaha провели своеобразный рестайлинг популярного туристического мотоцикла.

Изменения коснулись модели Tracer 900 и модификации с индексом GT. Все изменения выразились в наделении байка оригинальным обликом.

Машина получилась колоритной, поскольку немногочисленные кузовные панели получили индивидуальный окрас:

передняя вилка — золотистого цвета;

окраска кожуха фар и части обтекателя — серая;

нижние элементы с указателями поворотов — ярка красные.

При проработке образа дизайнеры учитывали общий фон мотоцикла. В целом темная модель с серыми вставками не контрастировала на дороге. А ведь это шоссейная модель. Да и в целом машины смотрится более свежей. Особенно заметны красные элементы, выполненные в модном в Стране восходящего Солнца угловатом стиле.

Продажи обновленной версии мотоцикла начнутся с 1 марта в Японии. К европейским дилерам Tracer 900 успеет как раз к началу нового туристического сезона. Цены на имеющиеся байки у дилеров от 822 тыс. рублей.

Машина имеет двигатель объемом 847 см3 с жидкостным охлаждением, мощностью 115 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5 л/100км.