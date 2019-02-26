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Компания Yamaha добавила красок мотоциклу Tracer 900 

Car.ru 19 минут назад
Фото: car.ru
Представители японской мотоциклетной компании Yamaha провели своеобразный рестайлинг популярного туристического мотоцикла.
Изменения коснулись модели Tracer 900 и модификации с индексом GT. Все изменения выразились в наделении байка оригинальным обликом.
Машина получилась колоритной, поскольку немногочисленные кузовные панели получили индивидуальный окрас:
передняя вилка — золотистого цвета;
окраска кожуха фар и части обтекателя — серая;
нижние элементы с указателями поворотов — ярка красные.
При проработке образа дизайнеры учитывали общий фон мотоцикла. В целом темная модель с серыми вставками не контрастировала на дороге. А ведь это шоссейная модель. Да и в целом машины смотрится более свежей. Особенно заметны красные элементы, выполненные в модном в Стране восходящего Солнца угловатом стиле.
Продажи обновленной версии мотоцикла начнутся с 1 марта в Японии. К европейским дилерам Tracer 900 успеет как раз к началу нового туристического сезона. Цены на имеющиеся байки у дилеров от 822 тыс. рублей.
Машина имеет двигатель объемом 847 см3 с жидкостным охлаждением, мощностью 115 л. с. Расход топлива в смешанном цикле составляет 5,5 л/100км.
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