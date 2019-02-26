Рассекречен салон обновленного кроссовера Chevrolet Tracker

Американский автогигант GM завершает подготовку к презентации обновленной генерации малогабаритного кроссвена Chevrolet Tracker . Официальный показ этой модели запланирован уже на следующий месяц.

На данный момент представители концерна поделились с автолюбителями всего одним тизером этого компакткросса, внешность которого уже известна. Она находится в базе минпрома Китая. А на днях зарубежный портал Autohome выложил в Сеть дебютные изображения внутреннего убранства, добытые фотошпионами. При просмотре получившихся снимков становится ясно, что внешность Tracker следующего модельного года имеет много схожих черт с экстерьером паркетника Orlando второго поколения. В интерьере кросса теперь имеется на сто процентов переосмысленная передняя панель с выдвигающимся тачскрином информационно-развлекательной системы, иной блок управления климат-контролем, переосмысленная центральная консоль, обновленная приборная панель и дизайнерское колесо руля.

При конструировании кроссовера была применена обновленная архитектура, созданная автогигантом General Motors при содействии производителя из Китая SIAC. На сегодняшний день есть сведения о том, что кроссовер получился в длину на 4 270 мм, а размер базы колес достиг отметки в 2 570 мм.

На китайском рынке новинка будет продаваться с бензиновым турбоагрегатом с рабочим объемом на один литр и тремя цилиндрами, способного генерировать 116 лошадиных сил. Эта силовая установка будет трудиться совместно с шестискоростной механической коробкой передач или преселективной автоматической трансмиссией. Привод вышел передним или полным. Пошлая же генерация выпускалась с турбированной 1,4-литровой «четверкой» мощностью на 140 лошадиных сил, с 1,8-литровым мотором на 140 «лошадей», а также дизельным 1,6-литровым агрегатом, генерирующим 135 лошадиных сил.

Паркетник Tracker для рынка Китая собираются выпускать на местном заводе альянса GM и SAIC. Там же собирают и нынешнюю версию модели.