Seat бросает вызов Renault Twizy с концепцией Minimo

Концепт Seat Minimo был показан в понедельник на Mobile World Congress.

В Seat утверждают, что концепция двухместного четырехколесного Minimo сочетает в себе преимущества автомобиля и мотоцикла для создания шустрого электрического городского автомобиля.

По заявлению Seat, Minimo может использоваться как часть парка краткосрочной аренды или приобретаться для индивидуального использования.

Длина автомобиля 2500 мм, такая же длина, как у первого поколения Smart ForTwo . Он гораздо уже на 1240 мм по сравнению с шириной ForTwo 1510 мм.

Узкий профиль Minimo означает, что его можно парковать перпендикулярно в городах, которые разрешают или допускают такую парковку.

Дизайн Minimo похож на дизайн Renault Twizy , где пассажир сидит позади водителя, как на мотоцикле.

В отличие от электрического Twizy, Minimo не просто полагается на фиксированные точки зарядки для зарядки аккумулятора. Аккумулятор можно вытащить и заменить на полностью заряженный. Дальность Minimo составляет более 100 км.

Minimo длиннее и шире, чем Twizy, длина которого 2337 мм, а ширина — 1191 мм. Дополнительные размеры, а также полные двери, обеспечивающие защиту от холода, дождя и дорожного шума, означают, что Minimo удобнее для водителя и пассажира.

Двери асимметричные и распашные, открываются вертикально даже в самых узких местах.

Minimo также будет представлен на автосалоне в Женеве в следующем месяце, где другие автопроизводители также демонстрируют концепции электрической городской мобильности.

Minimo поставляется с решениями для подключения, которые обеспечивают бесперебойную цифровую связь для частных пользователей и совместно используемыми мобильными сервисами на основе цифрового ключа и беспроводной технологии Android Auto.

Концепция предназначена для работы с будущими автономными технологиями уровня 4, которые позволят транспортному средству самостоятельно добраться до места водителя. Seat в настоящее время оценивает, как и где он может выпускать Minimo. Если он будет построен, то его цена будет ниже, чем на традиционный миникар.

Если бы вес Minimo оставался ниже 425 кг, его могли бы вести подростки в возрасте 16 лет без водительских прав в зависимости от местного законодательства, как Ami One.