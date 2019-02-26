Какие работы стоит сделать на плановом ТО

Эксперты издания «За рулём» рассказали , на что стоит обратить внимание работников сервиса при выполнении планового техобслуживания. Советы опытных водителей, уверяет автор статьи, помогут «продлить жизнь» автомобиля.

В первую очередь стоит регулярно менять масло в автоматической коробке передач. Несмотря на то, что зачастую производитель уверяет покупателей в «несменяемости» заводской жидкости, эксперты советуют не пренебрегать важной манипуляцией, поскольку в масле накапливаются продукты износа — металлическая пыль. Специалисты советуют менять смазку через каждый 50-60 тысяч километров пробега.

Во вторых, внимание необходимо уделять диагностике сход-развала. Его советуют проверять через каждые 15-20 тысяч километров пробега, чтобы избежать частой замены покрышек.

Кроме того, эксперты советуют чаще мыть радиатор. Из-за того, что большинство автомобилей эксплуатируется летом в дачных условиях, агрегат зачастую оказывается засорён насекомыми, что напрямую влияет на охладительную систему автомобиля.

По словам экспертов, в плановое ТО не входит регулярная смазка дверных петель, замков и личинок. Однако, игнорирование этих работ впоследствии может привести к перекосу дверей.

Наконец, опытные водители советуют регулярно проверять состояние ремня ГРМ, работоспособность аккумулятора, а также регулировать клапаны мотора.