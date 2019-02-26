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Какие работы стоит сделать на плановом ТО 

Рамблер + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Эксперты издания «За рулём» рассказали, на что стоит обратить внимание работников сервиса при выполнении планового техобслуживания. Советы опытных водителей, уверяет автор статьи, помогут «продлить жизнь» автомобиля.
В первую очередь стоит регулярно менять масло в автоматической коробке передач. Несмотря на то, что зачастую производитель уверяет покупателей в «несменяемости» заводской жидкости, эксперты советуют не пренебрегать важной манипуляцией, поскольку в масле накапливаются продукты износа — металлическая пыль. Специалисты советуют менять смазку через каждый 50-60 тысяч километров пробега.
Во вторых, внимание необходимо уделять диагностике сход-развала. Его советуют проверять через каждые 15-20 тысяч километров пробега, чтобы избежать частой замены покрышек.
Кроме того, эксперты советуют чаще мыть радиатор. Из-за того, что большинство автомобилей эксплуатируется летом в дачных условиях, агрегат зачастую оказывается засорён насекомыми, что напрямую влияет на охладительную систему автомобиля.
По словам экспертов, в плановое ТО не входит регулярная смазка дверных петель, замков и личинок. Однако, игнорирование этих работ впоследствии может привести к перекосу дверей.
Наконец, опытные водители советуют регулярно проверять состояние ремня ГРМ, работоспособность аккумулятора, а также регулировать клапаны мотора.
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