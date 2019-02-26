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Opel возвращается в Россию. Теперь официально 

Motor.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Motor.ru
Руководство группы PSA, которой сейчас принадлежит Opel, официально объявило о возвращении марки в Россию. Решение является частью стратегии PACE!, направленной на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках.
План развития PACE! предусматривает серьезное сокращение платформ и линейки двигателей, а также расширение рынков сбыта. Согласно документу, к 2020 году Opel начнут продавать в 20 новых странах, количество платформ сократится с девяти до двух, а число семейств силовых агрегатов будет представлено четырьмя вариантами (раньше было десять).
Уже известно, что первыми российскими «Опелями» станут вэн Zafira Life и фургон Vivaro — перелицованные версии фургонов Peugeot и Citroen. Нынешних Astra, Corsa, Mokka и Insignia на нашем рынке не будет, так как при продаже марки General Motors запретил продавать и выпускать в России автомобили на своих платформах.
Однако Opel Corsa скоро сменит поколение, и новая модель уже будет построена на модульной платформе CMP, разработанной французской группой PSA Peugeot Citroen. По слухам, «Корсу» могут показать уже в начале марта на автосалоне в Женеве. Также высока вероятность, что в будущем в России пропишутся кроссоверы Opel Crossland X и Grandland X.
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Бортжурнал , Автоновости , Opel Corsa , Citroen , Peugeot , Opel , Opel Crossland X , General Motors
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